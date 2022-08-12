МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России обнародовал проект основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы — этот документ предполагает базовый, оптимистичный и кризисный сценарий дальнейшего развития экономики. Во всех случаях ориентиры и показатели будут разными — как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему. ЦБ оценил сроки снижения инфляции до целевого уровня

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

Особое внимание регулятор уделил движению ключевой ставки, в частности, целесообразности ее дальнейшего снижения во втором полугодии 2022 года. По июльскому прогнозу, дезинфляции будет соответствовать средняя за год ключевая ставка в диапазоне 10,5-10,8%, но уже сейчас она опустилась до 8% после экстренного повышения в феврале до 20%.

Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%, в 2025 году — 5-6%. Основная цель — устанавливать ее так, чтобы снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать ее на этом уровне с допустимыми небольшими колебаниями. Этого удастся достичь за полтора года, процесс завершится в 2024 году, говорится в докладе.

Плавная траектория возвращения годовой инфляции к цели — выбор Банка России с учетом масштаба и природы факторов, воздействующих на экономику и цены. При этом регулятор признает, что часть этих факторов находится вне сферы влияния денежно-кредитной политики, они могут вмешаться в процесс.

Долгосрочную нейтральную ключевую ставку Банк России продолжает оценивать в 1-2% в реальном выражении и в 5-6% в номинальном выражении. При этом попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, указал регулятор.

В краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. "В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения… производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики", — объясняют авторы документа.

БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ

На фоне беспрецедентных санкций Запада финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам текущего года года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году. Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, уверен зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России опубликует четыре макроэкономических прогноза в 2023 году

Дальше начнется умеренное восстановление. По оценке регулятора, рост ВВП России в 2025 году составит от 1,5 до 2,5%, при этом отток капитала из страны в 2025 году прогнозируется в размере 15 миллиардов долларов. Нефть Urals в базовом прогнозе будет стоить 55 долларов за баррель.

При этом Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году — на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году.

В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.

СЦЕНАРИИ ВЗЛЕТА И КРИЗИСА

Подстройка России к введенным против нее санкциям может потребовать до полутора лет, сами же санкции, согласно обозначенному в документе базовому сценарию, сохранятся до 2025 года. Но даже если позже геополитическая напряженность снизится, как минимум часть нынешних изменений сохранится надолго.

Продолжится и структурная перестройка экономики. События последних месяцев сделали очевидным то, что использование иностранного сырья, оборудования, финансовых ресурсов не только позволяет пользоваться выгодами международного разделения труда, но и сопряжено с повышенными рисками нарушения поставок и расчетов.

Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения. Центробанк рассказал, когда российская экономика подстроится к санкциям

Альтернативный сценарий предполагает усиление фрагментации в мировой экономике и реализацию глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. "Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств", — отмечается в документе.

На фоне высокой инфляции в крупнейших экономиках может потребоваться резкое ужесточение денежно-кредитной политики, что чревато рецессией. В развивающихся странах положение может ухудшиться особенно сильно, тем более, при наличии значительного внешнего долга. Все это будет подкрепляться ростом геополитической напряженности и усилением санкций. В этом сценарии ВВП РФ продолжит падать вплоть до 2025 года, инфляция будет ускоряться, а ключевая ставка повысится.