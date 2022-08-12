МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России обнародовал проект основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы — этот документ предполагает базовый, оптимистичный и кризисный сценарий дальнейшего развития экономики. Во всех случаях ориентиры и показатели будут разными — как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему.
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА
Особое внимание регулятор уделил движению ключевой ставки, в частности, целесообразности ее дальнейшего снижения во втором полугодии 2022 года. По июльскому прогнозу, дезинфляции будет соответствовать средняя за год ключевая ставка в диапазоне 10,5-10,8%, но уже сейчас она опустилась до 8% после экстренного повышения в феврале до 20%.
Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%, в 2025 году — 5-6%. Основная цель — устанавливать ее так, чтобы снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать ее на этом уровне с допустимыми небольшими колебаниями. Этого удастся достичь за полтора года, процесс завершится в 2024 году, говорится в докладе.
Плавная траектория возвращения годовой инфляции к цели — выбор Банка России с учетом масштаба и природы факторов, воздействующих на экономику и цены. При этом регулятор признает, что часть этих факторов находится вне сферы влияния денежно-кредитной политики, они могут вмешаться в процесс.
Долгосрочную нейтральную ключевую ставку Банк России продолжает оценивать в 1-2% в реальном выражении и в 5-6% в номинальном выражении. При этом попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, указал регулятор.
В краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. "В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения… производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики", — объясняют авторы документа.
БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ
На фоне беспрецедентных санкций Запада финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам текущего года года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году. Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, уверен зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Дальше начнется умеренное восстановление. По оценке регулятора, рост ВВП России в 2025 году составит от 1,5 до 2,5%, при этом отток капитала из страны в 2025 году прогнозируется в размере 15 миллиардов долларов. Нефть Urals в базовом прогнозе будет стоить 55 долларов за баррель.
При этом Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году — на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году.
В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.
СЦЕНАРИИ ВЗЛЕТА И КРИЗИСА
Подстройка России к введенным против нее санкциям может потребовать до полутора лет, сами же санкции, согласно обозначенному в документе базовому сценарию, сохранятся до 2025 года. Но даже если позже геополитическая напряженность снизится, как минимум часть нынешних изменений сохранится надолго.
Продолжится и структурная перестройка экономики. События последних месяцев сделали очевидным то, что использование иностранного сырья, оборудования, финансовых ресурсов не только позволяет пользоваться выгодами международного разделения труда, но и сопряжено с повышенными рисками нарушения поставок и расчетов.
Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения.
Альтернативный сценарий предполагает усиление фрагментации в мировой экономике и реализацию глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. "Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств", — отмечается в документе.
На фоне высокой инфляции в крупнейших экономиках может потребоваться резкое ужесточение денежно-кредитной политики, что чревато рецессией. В развивающихся странах положение может ухудшиться особенно сильно, тем более, при наличии значительного внешнего долга. Все это будет подкрепляться ростом геополитической напряженности и усилением санкций. В этом сценарии ВВП РФ продолжит падать вплоть до 2025 года, инфляция будет ускоряться, а ключевая ставка повысится.
https://1prime.ru/state_regulation/20220812/837777968.html