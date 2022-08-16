МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции. Тут важно обратить внимание на требование закона получить согласие всех собственников, а не принять решение общим собранием, которое принимается большинством голосов. Если такое согласие получено, то необходимо согласовать с муниципальными органами в порядке, предусмотренном гл. 4 ЖК РФ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов. Юрист рассказал, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

По закону чердачное пространство относится к общему имуществу собственников помещений в МКД согласно ст. 36 ЖК и Постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

Решение о согласовании принимается в срок не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в муниципальный орган следующего набора документов.

заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников на такие перепланировки;

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Юрист добавил, что в том случае, если право на переустраиваемое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, то заявитель вправе не предоставлять на него правоустанавливающие документы.