МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ составил в июле 892 миллиардов рублей, что является исторически высоким показателем, если принять во внимание сезонность. Тем не менее, по итогам года бюджет все еще находится в профиците благодаря накоплениям, сделанным в первом квартале, поэтому соблазна печатать больше рублей, чтобы покрыть нехватку средств, нет, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Курс рубля падает к доллару и евро на открытии торгов в среду

Он объяснил, что тенденция (увеличение расходов бюджета на фоне снижения доходов — Прим. Ред.) неприятная, но ожидаемая: в июне Минфин сообщил о том, что дефицит федерального бюджета РФ, как ожидается, составит 1,665 трлн руб. или 1,2% ВВП. При этом объем Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 июля составлял 10,775 трлн руб., чего с лихвой хватит для покрытия и большего дефицита.

Таким образом, предпосылок для печатания денег в целях покрытия дефицита бюджета не видно, особенно в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банком России на фоне замедляющейся, но все еще высокой инфляции, отмечает Сыроваткин.

По мнению аналитика, в целом ситуация развивается в соответствии с базовым сценарием, который предполагает рост курса доллара к рублю в область 69 к концу года на фоне сокращения притока валюты на Мосбиржу и увеличения спроса на нее благодаря постепенному восстановлению импорта. "Дополнительное давление на рубль может оказать и запуск обновленного бюджетного правила, который, по нашим оценкам, может состояться в четвертом квартале", — добавил он.

"Избыточно сильный рубль оказывает давление на доходы бюджета, которые сегодня очень важны для финансирования различных мер антикризисной поддержки российской экономики. Однако мы полагаем, что российская валюта может подешеветь естественным путем, и уже осенью опуститься примерно до 65 за доллар", — резюмировал Сыроваткин.