МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Валютный курс по-прежнему находится под ключевым воздействием торгового баланса — его профицит должен достичь определенного размера, чтобы доллар стоил менее 50 рублей, отметил в разговоре с агентством "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Курс евро к доллару падает на данных по инфляции в еврозоне

Основными поставщиками валюты с весны выступают системно-значимые кредитные организации (СЗКО), осуществляющие продажи выручки клиентов-экспортеров. При этом значимого снижения объема продаваемой на рынке валютной выручки крупнейшими экспортерами после отмены требований об ее обязательной продаже не наблюдается, поскольку компаниям нужны средства в рублях для оплаты налогов, начисления заработной платы и других расходов.

Крупнейшими покупателями валюты выступают банки, которые не под санкциями, и импортеры преимущественно через них покупают валюту. При этом ЦБ отметил заметное повышение объема покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС.

Также Шульгин напомнил, что в июле повышенный спрос на валюту наблюдался со стороны населения. Если за июнь физлица купили валюту на 176,1 млрд рублей, то за июль — на 237,1 млрд рублей. Это рекордный объем покупок валюты для физлиц. Иностранная валюта приобреталась физлицами в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, объяснил ЦБ, подчеркнув, что в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на 3 миллиарда долларов. Здесь, весьма вероятно, мы видим результат снятия ограничений ЦБ на переводы физлиц за рубеж. Напомним, с 1 июля 2022 года физлицам разрешено переводить на заграничные счета до одного миллиона в месяц. Аналогичный лимит был установлен и для переводов физических лиц — резидентов из "дружественных" государств.

"В результате мы имеем курс доллара к рублю, который достиг равновесного значения в диапазоне 60-62. Если гипотетически предположить ситуацию, при которой курс USD/RUB опустится ниже 50 рублей, то это подразумевает одновременно два процесса: резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту", — отметил эксперт.

Для роста объемов предложения валютной выручки потребуется рост цен на ключевые экспортные составляющие. К примеру, нефть должна закрепиться в диапазоне 120-150 долларов за баррель (Brent), а цены на газ должны уверенно пробить 3000 долларов за тыс. кубометров и закрепиться в этом новом рекордном диапазоне. При этом подразумевается, что дисконт между Brent и Urals расти не будет, и по-прежнему составит 25-30 долларов за баррель.

Шульгин подчеркнул, что предполагаемая гипотетически ситуация с курсом ниже 50 рублей за доллар предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Минфин. "Предполагается, что уровень базовых нефтяных доходов будет пересмотрен с учетом изменения структурных параметров мирового рынка нефти и санкционных ограничений против России. В рамках нового механизма пополнение/расходование средств ФНБ будет осуществляться в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие).

В свою очередь, на стороне спроса мы должны будем увидеть снижение спроса населения на валюту, а также провал общего восстановления импорта и процесса параллельного импорта", — объяснил эксперт.

Подводя итог, Шульгин сказал, что месячный профицит баланса товаров и услуг должен был бы подскочить примерно до 35 миллиардов долларов, чтобы на фоне описанного выше гипотетического сценария мы могли бы увидеть курс ниже 50 рублей за доллар.