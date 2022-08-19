МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В пятницу "Газпром" сообщил, что газопровод "Северный поток" будет полностью остановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с проведением планового техобслуживания единственного газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции "Портовая". Паллеты, сухостой, валежник: Европейцы создают нестандартные запасы на зиму

По сложившейся традиции "Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" через свой Telegram-канал.

"31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания в планово-предупредительных работ… С 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлен", — говорится в сообщении компании.

Планово-предупредительные работы должны проводится совместно со специалистами германской компании Siemens.

На компрессорной станции "Портовая" размещены шесть ГПА мощностью 52 МВт — пять находятся в эксплуатации, один в резерве. Кроме того, имеются еще два ГПА мощностью 27 МВт, которые могут быть задействованы в случае внештатной ситуации. Мощностей ГПА на станции "Портовая" достаточно, чтобы осуществлять прокачку газа по "Северному потоку" протяженностью 1224 км и обеспечить его подачу в газотранспортную систему Германии.

"Северный поток" — экспортный газопровод, пролегающий через Балтийское море из России в Германию напрямую, в обход сопредельных государств. Оператором газопровода является компания Nord Stream, в которой 51% принадлежит "Газпрому", по 15,5% — германским Wintershall Dea и E.ON, и по 9% — нидерландской Gasunie и французской Engie.

Установленная мощность "Северного потока" составляет 55 млрд куб. м/г (≈151 млн куб. м/сут.). Однако фактическая прокачка газа часто превышает установленную мощность. В 2021 года в связи с восстановлением экономики после пандемии коронавируса объем прокачки по газопроводу достиг рекордного уровня — 59,2 млрд куб. м (в среднем 162 млн куб. м/сут.).

В середине июня этого года из-за несвоевременного возврата ГПА после проведения техобслуживания, которое проводила Siemens, прокачка газа по " Северному потоку" снизилась с 167 млн куб. м/сут. до 100 млн куб. м/сут.

25 июля "Газпром" объявил об очередном снижении поставок по газопроводу "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта" еще одного ГПА. Это объяснялось необходимость выполнять предписание Ростехнадзора и техническим состоянием двигателя ГПА. В результате, загрузка "Северного потока" снизилась до 30-33 млн куб. м/сут. — 20% установленной мощности.

Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер во время брифинга в Берлине напомнил, что германский канцлер Олаф Шольц еще 3 августа сообщил о наличии у "Северного потока" необходимых мощностей и об отсутствии препятствий для выполнения "Газпромом" обязательств по поставкам газа в Европу.

Шольц также в очередной раз сообщил, что отремонтированная в Канаде турбина ГПА для "Северного потока" находится в Германии и готова для немедленной отправки в Россию.

"Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию. Российская сторона должна сообщить о желании получить турбину и дать необходимые указания для таможенного оформления", — сказал германский канцлер.

В ответ "Газпром" заявил, что санкции ЕС, Канады и Великобритании не соответствуют контрактным обязательствам Siemens и делают поставку турбины на станцию "Портовая" невозможной.

После сообщения об предстоящей остановке "Северного потока" в Европе снова высказываются опасения, что техническое обслуживание может затянутся и поставки газа не возобновятся после 2 сентября. Это может сорвать планы подготовки к отопительному сезону, несмотря на заполнение европейских ПХГ на 78%.

В последний день рабочей недели на лондонской бирже ICE цена фьючерсного контракта на газ значительно выросла, в моменте превысив $2700/тыс. куб.

В Бундестаге все чаще звучат голоса в пользу запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд куб. м/г, что позволит понизить цены и полностью обеспечить потребности Германию и других стран ЕС в газе. Однако представители нынешнего коалиционного правительства ФРГ продолжают заявлять, что возобновление проекта "Северный поток — 2" в настоящий момент не обсуждается.

После начала специальной операции российских ВС по денацификации Украины по настоянию руководства стран ЕС проект "Северный поток — 2" был закрыт. В сентябре в швейцарском суде состоятся слушания о банкротстве Nord Stream 2, которая является оператором проекта.