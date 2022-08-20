МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основной тенденцией на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня. Такой подрыв доверия к американской и европейской валюте связан с арестом валютных резервов России и введения масштабных санкций, в том числе на валютные активы компаний, банков и физлиц, объяснил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

"После того, как Евросоюз в июне наложил санкции на НРД, возникли существенные риски введения санкций на НКЦ (биржевую торговлю валютами). Банк России стал прорабатывать варианты, как определять курсы валют в случае остановки биржевых торгов долларом и евро. В результате участники рынка стали еще больше сокращать работу с недружественными валютами", — объяснил собеседник агентства.

Для россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки). Поэтому граждане активно избавляются от активов в долларах, евро и других валютах недружественных стран. Наличные доллары и евро пока выглядят более безопасными, так как их можно потратить в соседних странах, в туристических или бизнес-поездках.

В этой ситуации целесообразно переходить в юани и другие дружественные валюты. "Мы считаем разумным корзину трех валют (рубли-доллары-евро) менять на корзину валют дружественных стран (рубли, китайские юани, гонконгские доллары, дирхамы ОАЭ). Юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ — это валюты, которые являются стабильными относительно доллара. Кроме этого, эти валюты обладают относительно высокой ликвидностью на глобальном рынке", — отметил Васильев.

Он также отметил рост спроса на юани не только со стороны импортеров, но и со стороны российских компаний и граждан. Они переводят свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты без санкционных рисков.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы существенно увеличатся объемы торгов дружественными валютами по мере перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток. Этому также будет способствовать Минфин, который собирается использовать дружественные валюты для валютных интервенций в рамках бюджетного правила", — добавил эксперт.

Он также считает, что набор инструментов для инвестирования в активы, которые номинированы в дружественных валютах, будет в ближайшие месяцы быстро расширяться (депозиты, облигации, акции, фонды).