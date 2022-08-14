МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Наибольшие риски для экономики, ее роста и стабильности, а также страхи в обществе в целом и в бизнес-кругах, связанные с дальнейшими экономическими перспективами, являются непреходящими темами. А в условиях текущей международной напряженности вызовы в экономике все сильнее будоражат умы и ставят вопросы, на которые, на первый взгляд, не всегда можно дать четкий ответ. "Прайм" обратился к отечественным специалистам, чтобы узнать их мнение о нынешнем состоянии и перспективах экономической ситуации как в мире в целом, так и в России. Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

КРИЗИС СИСТЕМЫ

Фрагментация мировой политики, экономики и финансов не способствуют устойчивости глобальной системы, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Времена здоровой конкуренции и взрослого признания просчетов для многих политических систем остались позади, — считает он. — На первый план выходят краткосрочные цели и иррациональные решения".

В связи с этим эксперт указывает на снижение качества политической работы в мире как сферы улучшения человеческой жизни. "Из отрасли гениев, талантов планирования и рациональных мечтателей она перешла в разряд промысловых занятий для людей менее элитарного толка, но с большими личными и корпоративными амбициями, что хорошо видно на примере связей корпораций США и политиков, — рассуждает специалист. — Соответственно, лучшие личные решения могут оказаться антагонистами для общего блага как отдельной страны, так и всего мира".

ГЛАВНЫЕ РИСКИ

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов видит основной риск для мировой экономики в углублении спада. "И похоже, что этот риск реализуется, — полагает эксперт. — Для России, как и для других стран, входящих в группу ОПЕК+, этот риск материализуется в форме снижения цен на углеводороды и другие товары".

В этой ситуации он видит текущую задачу экспортеров в поддержании комфортных цен, хотя мировая экономика находится в не самом привлекательном состоянии, а на Западе — и в США, и в ЕС, и в Великобритании, по его мнению, пора зафиксировать рецессию (в США она фиксируется уже второй квартал подряд).

"Несмотря на это, нам нужно, чтобы цены на мировом рынке не упали, потому что это вопрос устойчивости и дальнейшего развития российской экономики", — рассуждает специалист. Необходимо, чтобы мировые цены на нефть были на комфортном для России уровне, развивает он свою мысль. Это касается и природного газа. "И похоже, что к этому все идет", — полагает собеседник "Прайма".

Аналогичную ситуацию Колташов видит и в контексте экспорта зерна и продовольствия из России.

Директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин указывает, что главный риск для России — не воспользоваться шансом перезапустить экономический рост, отвязавшись от долларовой системы. В свою очередь, основные риски "коллективного Запада" он видит в инфляции и огромных долгах, которые сложно обслуживать.

Колташов также видит огромную угрозу для мировой экономики в происходящем сейчас крушении западоцентричного мира, где на протяжении длительного времени находился центр глобального потребления.

"Сейчас этот центр разрушается, и разговоры о "золотом миллиарде" сейчас уже не имеют смысла, поскольку налицо в лучшем случае — "позолоченный", — иронизирует собеседник "Прайма". — В результате мы получаем ситуацию, когда Запад не сможет за счет обширного спроса среднего класса стимулировать рост мирового хозяйства. Поэтому мировая экономика должна будет выработать новый механизм роста".

А это означает, что Россия должна будет иметь более самостоятельную стратегию роста, основанную, в первую очередь, на приемлемых ценах на экспортируемые товары, резюмирует Колташов.

"Современная ситуация характеризуется целым набором рисков, как региональных, так и глобальных, — отмечает Кочетков из "Открытие Инвестиции". — Даже некоторые вещи, которые могут показаться позитивными, в последствии способны стать поводом для кризиса".

Для мировой экономики, в отличие от российской, сценарий сильного удешевления энергоресурсов может показаться благом, замечает он. Однако последующий выход из рецессии будет сопровождаться еще более масштабным энергетическим кризисом, уверен специалист. Он напоминает, что в последние годы в мире наблюдалась явная нехватка инвестиций в нефтедобычу.

"Это уже привело к тому, что даже в ОПЕК+ не могут полностью выполнять план восстановления производства до уровней перед пандемией, — развивает свою мысль эксперт. — Если же период слабого инвестирования продлится еще несколько лет, то последующий рост цен на нефть обновит рекорды и сделает реальностью баррель по 200 долларов. Впрочем, сама стоимость доллара также вызывает много вопросов, но это риски иного порядка".

ИНФЛЯЦИЯ И НЕ ТОЛЬКО

Для экономик "коллективного Запада" основные риски создает высокая инфляция, полагает Коптев из ИртТЭК. Рост цен вынуждает снижать потребление, что, в свою очередь, замедляет рост экономики. "А начавшееся повышение процентной ставки Федеральным резервом, ЕЦБ и другими центробанками только усугубляет ситуацию, поскольку также способствует росту цен", — уточняет специалист.

Помимо упомянутых, мировая экономика подвержена рискам энергетического и продовольственного кризиса из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. "Также нельзя сбрасывать со счетов возможность появления новых инфекций, — рассуждает он. — Коронавирус на длительный период остановил целые отрасли мировой экономики — такие, например, как авиаперевозки. Воздействие человека на окружающую среду постоянно растет, что делает риски возникновения новых патогенов все выше".

Не исключать очередную глобальную "вирусную атаку" призывает и Кочетков из "Открытие Инвестиции". Он отмечает, что речь может идти о воздействиях вирусов как естественного, так и искусственного происхождения, способных вызвать резкое снижение цен на сырьевые товары, которые являются основой российского экспорта. Наличие сотен биологических лабораторий США по всему миру создает риски прорыва вирусов в человеческую среду из-за ошибок персонала или форс-мажорных ситуаций, уверен специалист. "Сегодня ученые все чаще говорят об искусственном происхождении Covid-19, — отмечает он. — Соответственно, возвращение вирусной угрозы отразится не только на российской экономике, но и на мировой, как это было в 2020 году". Противоядие от рецессии: Китай скупает уголь по всему миру

"Чуть менее кровожадные риски для различных экономик лежат в плоскости неурожайных лет, как это уже происходит в Европе на фоне рекордной жары, а также в Китае и США, где некоторые районы подвергнуты высоким температурам, а другие — наводнениям, — рассуждает Кочетков. — В этом плане Россия оказалась более спокойной зоной для ведения сельского хозяйства". Он отмечает, что наличие обильного снега зимой, умеренных осадков и жары летом позволяет почти каждый год получать урожай зерновых, в полтора раза превосходящий внутренние потребности. В свою очередь, в мире в текущем сельскохозяйственном году прогнозируется сокращение производства риса на 10%, ожидаются также плохие урожаи пшеницы и других зерновых культур.

"Продовольственные проблемы в ряде стран уже порождают социальную напряженность и напоминают о временах, когда в ходу был термин "Арабская весна", — отмечает специалист. — Только теперь география продовольственных протестов распространяется за пределы арабского мира".

Также Кочетков призывает не забывать о возможных финансовых кризисах. Многолетние попытки изолировать Россию от мировых финансовых рынков, по его мнению, привели к тому, что у России существенно повысилась устойчивость перед внешними воздействиями. Однако такая ситуация наблюдается далеко не везде. "В Японии Центробанк вынужден стать кредитором последней инстанции, дабы не допустить роста ставок, который похоронит государственный бюджет под непомерными обязательствами, — указывает эксперт. — Долг страны уже превышает 250% ВВП".

В свою очередь, политика США в отношении России и Китая ставит под сомнение надежность американского долгового рынка, утверждает Кочетков. Многие мировые ЦБ, по его наблюдению, начали конвертировать часть своих долларовых резервов в юани и другие денежные инструменты. "Соответственно, рынок обязательств США также становится рискованным, — делает вывод специалист. — Нельзя исключить, что в обозримом будущем ФРС вернется к политике стимулирования, так и не достигнув целей по инфляции. Соответственно, речь уже пойдет о девальвации самого доллара и резком разогреве инфляции по всему миру".

ОСОБЫЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ

Российская экономика, отмечает он, несмотря на благоприятную ситуацию во внешней торговле, все равно ощущает в нынешнем году проблемы, поскольку западные санкции не могли не иметь отрицательных последствий. "Эти последствия будут постепенно преодолеваться, ситуация будет выправляться, особенно с расширением собственного производства, — прогнозирует эксперт. — Тем не менее картина остается непростой".

"Для экономики России наибольшую опасность представляет все, что связано с санкциями, — рассуждает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. — Начиная от отказа западных стран покупать российскую нефть и нефтепродукты и заканчивая оттоком из страны современных технологий. Если найти других покупателей, которые, хотя и со значительной скидкой, готовы приобретать наше сырье, Россия все же смогла, то заменить многие импортные технологии оказалось куда сложнее". Это несет риск примитивизации экономики и, как следствие — упадок во многих сферах жизни, делает вывод эксперт.

Кочетков из "Открытие Инвестиции" видит безусловный риск для экономики России в вероятном снижении цен на нефть в связи с глобальной рецессией. "Для отечественного бюджета это будет неприятностью, но цены в пределах 40-60 долларов за баррель Россия выдержит", — рассуждает он.

ФАКТОР ТАЙВАНЯ

Особый геополитический фактор, угрожающий сейчас глобальной экономике, по мнению Колташова, это "тайваньский" кризис. "Похоже, что Соединенные Штаты готовы к расцеплению от китайской экономики и уже запустили этот процесс", — полагает он. При этом развиваться данный кризис может в течение многих месяцев, допускает эксперт. Не до жиру. Супердержавы рвут "грязный" уголь друг у друга из рук

Сценарий очередного геополитического конфликта стал еще более вероятным после визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, соглашается Кочетков из "Открытие Инвестиции". "Китай пока воздержался от каких-либо военных действий, но уже организовал масштабные учения вокруг Тайваня, — напоминает он. — Пекин ввел определенные санкции как против Тайваня, так и против представителей США. Остановлены совместные проекты, заморожены контакты в различных сферах". Рост уровня напряженности в связи с этой ситуацией, по мнению специалиста, угрожает дальнейшей эскалацией и превращением конфликта в горячее противостояние. Кочетков полагает, что просчитать последствия такого конфликта сложно, поскольку в нем будут задействованы крупнейшие экономики планеты.

Однако в результате власти в США, как указывает Колташов, могут попытаться оздоровить промышленность, убрав китайские товары с американского рынка и заменив их по возможности своими товарами, а также товарами тех экономик, которые являются дружественными или более лояльными к Вашингтону.

"А это означает проблемы в китайской экономике, — развивает свою мысль эксперт. — Она показывала неплохую внешнеторговую динамику, но внутри Китая накоплены серьезные проблемы. Слишком долго экономический рост стимулировался за счет кредитов, слишком активно стимулировалось расширение внутреннего потребления. А повысившиеся мировые цены на энергоресурсы и на продовольствие задевают китайскую экономику". Возникшая угроза давления со стороны США усугубляет положение КНР. В результате в экономике Китая может начаться серьезный спад, допускает Колташов.