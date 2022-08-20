МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Повышенный уровень сахара в крови — предвестник сахарного диабета, достаточно широко распространенного опасного заболевания. О том, на какие симптомы стоит обратить внимание и своевременно обратиться к врачу за диагностикой, рассказал агентству "Прайм" врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж. Врач рассказала о продуктах, которые нас старят

"Симптомов повышенного сахара достаточно много, начиная с сухости во рту в течении дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин", — отметил собеседник агентства.

Прежде всего, стоит обратить внимание на ситуации, когда определенное заболевание после курса лечения возвращается снова. Например, у мужчин это баланопостит, у женщин — зуд и кандидоз. "Это является самой распространенной симптоматикой. То есть женщины лечат молочницу месяц, два, три, четыре, и всё повторяется. Рецидивы указывают на благоприятную среду для этих микробов, что в свою очередь указывает на наличие сахара в моче. Поэтому воспаления продолжаются", — отметил Альфарадж.

Снижение массы тела — еще один признак высокого сахара. Врач отметил, что речь идет не о диетах, а обычном ходе жизни, когда пациент начинает худеть. У кого-то первым признаком выступает выпадение волос.

Запах ацетона изо рта также может указывать на высокий сахар. Однако, такой запах бывает и при голодании, если человек голодает — в этом случае запах ацетона свидетельствует о расщеплении жира в организме.

Самостоятельно пациенты могут сдавать анализ на уровень сахара в крови или в лаборатории или при помощи персонального глюкометра. Глюкометры в основном показывают уровень сахара в плазме, существуют приборы, определяющие этот показатель в цельной крови. "Но 99% глюкометров на рынке в определяют по плазме", — отметил эндокринолог.

"Если в плазме сахар натощак выше 7, то это много. Это говорит о наличии диабета или о нарушении толерантности к глюкозе. Через 2 часа после еды сахар больше 11,1 (в плазме венозной крови) —тоже много. При исследовании капиллярной крови высоким считается уровень в 12,2", — пояснил врач.

Но, разумеется, окончательный диагноз может поставить лишь врач при помощи анализов — к нему и нужно срочно обратиться при подозрении на высокий уровень сахара в крови, заключил он.