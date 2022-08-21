МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сейчас на рубль оказывают давление сразу несколько факторов. Импорт постепенно восстанавливается, а вывести за рубеж инвалюты теперь можно намного больше благодаря смягчению ограничений. Кроме того, на российский рынок возвращаются дружественные нерезиденты, часть из которых может продавать ценные бумаги для покупки иностранной валюты, как и те, чьи депозитарные расписки будут автоматически конвертированы в российские акции, рассказал "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

Несмотря на это, рубль сохраняет устойчивость, консолидируясь с начала августа в узком диапазоне, отмечает эксперт. Лишь в последние сессии угол его наклона стал постепенно увеличиваться, отражая медленное ослабление российской валюты. Поддержку ей по-прежнему оказывает высокая экспортная выручка наших компаний.

Тем не менее, Бабин акцентировал внимание на том, что сырьевые товары за предыдущие месяцы серьезно подешевели, а нефтяные цены вчера обновили полугодовые минимумы.

"Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях", — отметил он.

Это, по мнению эксперта, может лишить рубль ключевой защиты от негативного влияния геополитики и санкций и вызвать серьезное снижение курса российской валюты.