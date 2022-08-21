МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на турбулентную международную повестку, дефицит продовольствия миру в этом году не грозит, вопреки мрачным прогнозам. Мировые цены на продовольствие падают четвертый месяц подряд, но это лишь передышка. Ситуация может измениться к худшему для ряда стран уже в 2023 году, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Продукт-загадка: что сильнее всего подорожает осенью

Мировые цены на продовольствие в июле снизились четвертый месяц подряд после достижения рекорда, а произошедшее падение агрегированного индекса стало самым резким с октября 2008 года.

"Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО продолжило снижаться четвертый месяц подряд и в июле составило 140,9 пункта, что на 13,3 пункта (8,6%) ниже его июньского уровня", — говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Снижение в июле было обусловлено удешевлением всех видов продовольствия.

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, наблюдавшийся с февраля стремительный взлет цен на продовольствие надо рассматривать в контексте общемировых тенденций. С февраля-марта 2022 года взлетела стоимость многих товаров, что привело к повышению инфляции. Также росту цен способствовало укрепление курса доллара, в котором происходит расчет по большинству сделок в мире, и который остается валютой-убежищем во время неопределенности.

Снижение уровня неопределенности в мире, сокращение стоимости ряда энергоносителей, появление более четких планов по сбору урожая этим летом и осенью привели к снижению стоимости пищевых продуктов. Эта тенденция может сохраниться в течение осени, считает эксперт.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

Разговоры об угрозе голода в мире ведутся как минимум в последние пару лет. А после начала спецоперации РФ на Украине они резко усилились. Прогнозировались низкие урожаи из-за засухи, нехватки удобрения, отсутствия поставок зерновых из Украины и антироссийских санкций. К истерии нехватки продовольствия присоединилась даже ФАО — основная мировая площадка диалога по вопросам продовольственной безопасности, рассказывает профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Причем даже при летнем снижении ежемесячного индекса цен на продовольствие ФАО (июнь-2,3 %, июль — 8,6 %), который резко повысился этой весной, аналитики организации заявляют о неустойчивом характере падения из-за неуверенности в надежности российско-украинской зерновой сделки.

ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО

Интересно, что к снижению цен на продовольствие привело не только соглашение о вывозе зерна, но и постоянные обсуждения рисков низких урожаев из-за засухи и нехватки удобрений. "Зачем так повышать градус интереса к рискам голода и роста цен на продовольствие. И тут, как говорил известный древнеримский юрист Кассий, необходимо ответить на вопрос Cui bono?— Кому это выгодно?", — рассуждает Сорокина.

Цена зерна складывается из следующих факторов: во-первых, стоимость его производства, а это в том числе стоимость удобрений и топлива. Во-вторых, количество произведенного зерна, то есть урожайность этого года. А в-третьих, параметры спроса, то есть цена заключенных фьючерсов на покупку зерна.

По словам специалиста, на колебание цен на бирже оказывает влияние информационное поле, соответственно, "в нагнетании истерии по поводу голода из-за нехватки зерна больше всех заинтересованы экспортеры".

Крупнейшим экспортером зерна является Россия (30 млн.т.). Но именно санкции против нее и ограничения закупок российского зерна — основа роста цен и база "голодной истерии". Далее по объемам поставок идут США (26 млн.т), Канада (26 млн т); Франция (19 млн т). После Украины с ее 14 млн. тонн с сопоставимым, но чуть меньшим объемом идут Австралия и Германия. "То есть основными бенефициантами истерии являются США, Канада и некоторые страны Европы. А с учётом высоких урожаев зерновых в Америке можно понять, кому выгодно нагонять истерию", — считает специалист.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Будут ли расти цены на самом деле, зависит от многих факторов. Прежде всего, будут ли продолжены санкции против России. Одним из условий "зернового соглашения", заключённого в Турции, было не только непрепятствование Россией вывозу украинского зерна, но и подписание меморандума о снятии ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России. Соответственно "ненадёжность" зерновой сделки зависит в основном не от России, а от ООН как гаранта этого документа, считает Сорокина. На всех не хватит: кого спасет от голода украинская кукуруза

"Осень не за горами. Уже ясно, что весенние прогнозы о рекордно низких урожаях не оправдались — и Россия, и США заявляют о хороших урожаях зерновых. А с учётом того, что это крупнейшие экспортёры, хлеба должно хватить всем при условии, что при выборе между политикой и решением второй цели устойчивого развития мировыми лидерами приоритет будет отдан вопросам борьбы с голодом, — отмечает экономист.

ИСТЕРИКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Раздутая в СМИ истерика про определяющую роль СВО в мировом голоде, естественно, не выдерживает "самой примитивной проверки", уверен доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Так, не составляет труда узнать, что рост инфляции (в том числе продовольственной) и в США, и в ЕС начался примерно в июле прошлого года, задолго до февральских событий.

Причиной этому явились структурные и эмиссионные проблемы в этих странах. "Естественно, взлёт цен на удобрения, которые производятся "из" и "на" природном газе, обеспечивает дополнительный скачок себестоимости зерновых, ещё больше разгоняющий инфляцию. Недаром в медиасфере "развитых стран" уже прочно укоренились шутки о "росте цен в США и ЕС из-за санкций на Россию", — объясняет эксперт.

В мире производство и потребление пшеницы составляет около 720-780 млн тонн, из них экспорт — около 170-200, из которых почти 75% — это Россия, США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС. "Украина здесь — это между 6-10%, причём, не секрет, что страна обычно большую часть своего осеннего урожая уже к декабрю вывозит", — говорит он.

"На этом фоне истерика насчёт оставшихся нескольких миллионов тонн из Украины, недопоставка которых якобы вызовет катастрофический голод по всему миру — это странно", — считает также Черников.

По его мнению, колебания индексов цен сами по себе ничего особенного не значат. Например, рынки пшеницы так устроены, что мировые цены всегда падают летом, особенно в июле, из-за разделения урожая на условно "поздний осенний" и "ранний весенний". У кукурузы и риса тоже своя сезонность, нередко "придавливающая" цены к лету. Цены на растительные масла, мясо, сахар и молочные продукты также имеют сезонность и волатильность.

ГОЛОД НЕ ТЕТКА

Однако все же в конце года голод как таковой у некоторых стран Евросоюза, Африки и даже Латинской Америки вполне реален. Но по другим причинам. В первую очередь, как подчеркивает Черников, речь идет о продолжающемся структурном разрушении глобальных финансовых и логистических связей, из-за которых спрос на экспортируемые товары будет непредсказуемо меняться, в основном, в сторону понижения.

"То есть страны, десятилетиями худо-бедно оплачивающие импорт продовольствия кредитами и доходами от экспорта природных ресурсов, внезапно могут потерять и тот, и другой источники дохода. Цены же на продовольствие при этом могут вырасти, остаться стабильными или даже упасть", — предполагает он.

Развитые же страны ЕС, помимо сложных погодных условий, в сельском хозяйстве сильно зависят от российских удобрений или от природного газа, который используется и как энергоноситель, и как сырьё для локальных производителей этих самых удобрений. "Судя по упорству, с которым ЕС отсекает от себя любые пути возобновления этой торговли, в их картине мира они надёжно защищены от голода неведомым экономической науке волшебством", — говорит Черников.

Переславский в свою очередь отмечает, что нарушение цепочек поставок зерновых, удорожание стоимости удобрений, а также продолжающееся обострение международных взаимоотношений, например, Китая и США могут негативно отразиться на ценах продовольствия уже в следующем году. Только в 2023-м можно будет с большей уверенностью говорить о том, будет ли голод в мире или нет, говорит финансист.

Он предлагает вспомнить недавний пример с кризисом полупроводников. С началом пандемии в СМИ было очень много рассуждений на тему катастрофической нехватки полупроводников. Но спустя буквально год подобные заявления прекратились, хотя серьезного увеличения производства этих микрочипов или резкого снижения объемов спроса на них не произошло.

"Вероятнее всего, звучащие заявления о надвигающемся катастрофическом голоде, как и в случае с микрочипами, могут вскоре сойти на "нет", — резюмирует эксперт.