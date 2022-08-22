МОСКВА, 22 августа — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе на опасениях его критической нехватки достигли новых рекордных максимумов задолго до начала нового отопительного сезона. Но в самом ли деле виной тому — энергетическая политика "Газпрома"? "Айн, цвай". Немцы хватаются за последний шанс не замерзнуть зимой

НОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ

Стоимость природного газа в Европе ставит новые рекорды задолго до начала отопительного сезона. Сентябрьские фьючерсы по индексу ключевого хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, согласно данным биржи Intercontinental Exchange (ICE), впервые с марта подорожали до уровня, превышающего 2900 долларов, а затем поднялись выше 3000 долларов. Причем на открытии цена соответствовала 2766,5 доллара, повысившись на 9% к расчетной цене предыдущего торгового дня.

Удорожанию предшествовало заявление "Газпрома" вечером 19 августа, согласно которому прокачка "голубого топлива" по трубопроводу "Северный поток" будет остановлена с 31 августа по 2 сентября для плановых мероприятий по техобслуживанию единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции (КС) "Портовая".

На протяжении нескольких недель, предшествовавших этому событию, наблюдатели были свидетелями интригующей истории. Турбина для прокачки газа по вышеупомянутому маршруту, отправленная на техническое обслуживание в Канаду, стала "заложницей" антироссийских санкций, поскольку официальная Оттава вначале отказалась возвращать ее "Газпрому", а затем отправила агрегат в Германию. И уже оттуда российской стороне предлагается забрать ее в нарушение действующих договоренностей с риском снова попасть под влияние ограничений, согласованных "коллективным Западом". Аналогичные риски существуют и для остальных турбин, без качественной работы которых немыслима загрузка "Северного потока".

"Газпром" неоднократно публично обращал внимание на неоднозначность возникшей ситуации, а в Европе стали частыми заявления политиков разного уровня о том, что Россия может полностью прекратить экспорт газа в регион перед началом отопительного сезона или в самом его разгаре. В Германии начали раздаваться призывы выдать разрешение на пуск "Северного потока — 2".

НИЧЕГО НОВОГО

При этом ограниченное предложение в совокупности с недостаточным заполнением хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии стало для европейского "газового" рынка непреодолимым вызовом еще в 2021 году.

Значительное сокращение экспорта из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине (по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему поставки уменьшились, по трубопроводу "Ямал — Европа" — полностью прекращены), а затем и летний зной закономерно усугубили ситуацию. Европа начала потасовку за право на альтернативный газ

Однако общий настрой европейской правящей элиты явно не склоняется к отмене антироссийских санкций, критически усугубивших проблему энергоснабжения. Наоборот. В Германии, в частности, власти стали на полном серьезе озвучивать рекомендации экономить энергию на обогрев воды, тщательно выбирая места на теле, достаточно важные для мытья.

И когда цена на природный газ по индексу TTF достигла уровня, который соответствует 2800 долларам за тысячу кубометров, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал эту ситуацию в своем Telegram-канале: "Газ — 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?"

КОРЕНЬ ЗЛА

"Вот к чему привел Третий энергопакет?— задается вопросом генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Повысил энергобезопасность Евросоюза? Очевидно, что он ее разрушил. Кто теперь отвечает с точки зрения бюрократической за эти три энергопакета? В чем был их смысл?" Эксперт считает, что именно три пресловутых энергетических законодательных пакета ЕС заложили основу тем вызовам, с которыми сейчас имеет дело Европа. А уже потом, в 2021 году, ситуация стала усугубляться.

Главная суть реформы состояла в том, чтобы уничтожить крупные европейские энергетические концерны, указывает глава ФНЭБ. "И теперь европейская бюрократия эту историю доводит до конца, вводя уже элементы какого-то "газового социализма" на европейском рынке, — удивляется Симонов. — Где конкуренция? В чем она выражается? Цены безумные взялись в прошлом году, не сейчас, не после 24 февраля. Сейчас, конечно, все можно свалить на нас".

Упрекать Россию в заоблачном удорожании "голубого топлива" на европейских площадках из-за действий российской стороны действительно нет смысла, соглашается эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов.

Европа давно дала понять, что будет стремиться к замещению российского газа объемами из альтернативных источников, отмечает он. В первую очередь — за счет СПГ. Причем это стремление проявилось задолго до начала специальной военной операции (СВО).

Для иллюстрации специалист напоминает: если в январе — сентябре 2021 года импорт СПГ сократился на 17% относительно аналогичного периода предыдущего года, то в IV квартале 2021 года этот показатель увеличился на 36% в сравнении с октябрем — декабрем 2020 года (до 33 млрд кубометров). "Если бы Европа импортировала этот объем на протяжении трех предшествующих кварталов, то годовой импорт СПГ превысил бы фактическое значение на 21 млрд кубометров, то есть 132 млрд кубометров против 111 млрд кубометров", — рассуждает специалист.

А в апреле текущего года минфин Германии одобрил выделение 3 млрд евро на строительство терминалов по регазификации, обращает внимание Родионов. "Даже Сербия планирует с сентября 2023 года импортировать регазифицированный СПГ из Греции, помимо трубопроводного газа из России и Азербайджана", — отмечает он.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ОДЕЯЛ

Генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов указывает, что высокие цены на рынке Европы являются результатом скупки СПГ европейцами по всему миру. В результате приобрести достаточные объемы СПГ не удается развивающимся, бедным странам вроде Индии, Пакистана, Бангладеш. "В результате получается, что европейские потребители специально переплачивают, чтобы по возможности "выгрести" весь свободный СПГ в мире, — делает вывод эксперт. — Поэтому цены на него для европейских потребителей, естественно, сейчас очень высокие".

При этом запасыв подземных хранилищах газа (ПХГ) уже приблизились к целевому показателю — 80%. Некоторые страны уже достигли его, в некоторых уровень заполнения даже выше. "Они не отказываются от этого, законодательно у них утверждено, что не менее 80% должно быть, — рассказывает Правосудов. — Но многие страны уже взяли на себя повышенные обязательства и обещают, что и девяносто, и больше девяноста процентов уже закачали".

В целом странам ЕС осталось закачать около 15 млрд кубометров до уровня 90% и 21 млрд кубометров до уровня 95%, подсчитал главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. При цене 2900 долларов за тысячу кубометров со скидкой 25% всего потребуется 33 млрд долларов и 47 млрд долларов соответственно, указывает он. "Более правильно было бы сравнивать с референтными ценами, — уточняет он. — Скажем, 500 долларов за тысячу кубометров. Тогда дополнительно потребуется 25 млрд долларов и 36 млрд долларов соответственно. Скорее всего, до 90% постараются заполнить за счет госсубсидий и ограничения потребления, если оно понадобится".

Но ситуация в целом привела к сильному росту цен и на рынке Азии, где тоже отмечается острая потребность в СПГ, указывает Правосудов. "Они тоже понимают, что скоро будет отопительный сезон, — отмечает эксперт. — И вот эта гонка уже привела к тому, что летом газ в Европе стоит три тысячи долларов, чего никогда не было и что совершенно ужасно. И это "убивает" вообще рынок, "убивает" потребителей, приводит к росту спроса на всевозможные сопутствующие взаимозаменяемые продукты вроде мазута, дров и угля, которых, соответственно, тоже уже не хватает".