МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет. На рынке открывают позиции преимущественно спекулянты на фоне новостей о скором возможном старте модифицированного бюджетного правила — решение, как пишут СМИ, будет вынесено в сентябре, но по факту пока его нет, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Монеты номиналом один рубль.

Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

Он напомнил, что на текущей неделе имеется ключевой фактор для укрепления рубля, а именно — активизация экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат, завершающихся 25 августа (НДС, НДПИ, акцизы).

"Паритет между спросом и предложением на доллар находится на отметке 60 рублей, в то время как экспортеры могут расширить навес предложения долларов, дополнительно вливая порядка 300 миллионов долларов ежедневно вплоть до окончания налоговых выплат", — считает Жильников.

На этом фоне, по мнению аналитика, актуальным диапазоном на текущую неделю при столь высоких ценах на энергоносители является коридор 58-60 рублей с ориентиром на нижнюю границу. Впрочем, как отметил Жильников, в сентябре картина может заметно поменяться.

"Старт модифицированного бюджетного правила, снижение цен на нефть, а также восстановление импорта в РФ могут позволить вытолкнуть доллар в более благоприятные для бюджета РФ значения. Вначале будет достигнута отметка 65 рублей, а затем, в течение осеннего сезона, вполне реален выход выше 70 рублей", — резюмировал аналитик.