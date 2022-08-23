МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фундаментально сильных факторов к укреплению иностранной валюты нет. На рынке открывают позиции преимущественно спекулянты на фоне новостей о скором возможном старте модифицированного бюджетного правила — решение, как пишут СМИ, будет вынесено в сентябре, но по факту пока его нет, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

Он напомнил, что на текущей неделе имеется ключевой фактор для укрепления рубля, а именно — активизация экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат, завершающихся 25 августа (НДС, НДПИ, акцизы).

"Паритет между спросом и предложением на доллар находится на отметке 60 рублей, в то время как экспортеры могут расширить навес предложения долларов, дополнительно вливая порядка 300 миллионов долларов ежедневно вплоть до окончания налоговых выплат", — считает Жильников.

На этом фоне, по мнению аналитика, актуальным диапазоном на текущую неделю при столь высоких ценах на энергоносители является коридор 58-60 рублей с ориентиром на нижнюю границу. Впрочем, как отметил Жильников, в сентябре картина может заметно поменяться.

"Старт модифицированного бюджетного правила, снижение цен на нефть, а также восстановление импорта в РФ могут позволить вытолкнуть доллар в более благоприятные для бюджета РФ значения. Вначале будет достигнута отметка 65 рублей, а затем, в течение осеннего сезона, вполне реален выход выше 70 рублей", — резюмировал аналитик.