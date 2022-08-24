МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ошибки родителей часто отражаются на жизни ребенка. Но вынуждены ли дети платить за неверные шаги мам и пап в прямом смысле слова? В каком случае возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга взрослых, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко. Общая задолженность россиян по кредитным картам достигли рекордных значений

Банковская карта — удобный и популярный инструмент, к которому приобщаются уже с детского возраста. Но значит ли это, что карта в руках ребенка все равно считается собственностью родителей? И деньги на ней — деньги взрослых, которые можно списать за долги, если они есть? Однозначного ответа нет: это зависит от типа банковского продукта и возраста ребенка, считает эксперт.

Так, с 14 лет подросток имеет право открыть счет и оформить собственную банковскую карту. Его деньги, независимо от сумм и источников, не имеют к долгам родителей никакого отношения.

Пока паспорта нет, то есть до 14 лет, родитель может открыть карту для сына или дочери, но привязав ее к своему счету. Это значит, что долги могут списывать, ведь счет принадлежит должнику. А кто пользуется дополнительной картой — ребенок или взрослый — значения не имеет.

Еще один вариант — детские пособия и выплаты, поступающие на "детскую" карту. Их списывать за долги нельзя. С 1 января 2021 года этот вид дохода можно получить только на карту с национальной платежной системой "Мир". Поэтому многие открывают специальные "детские" карты, используя их только для таких поступлений.

"Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно", — подытожил Короленко.