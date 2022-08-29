МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Процедура оформления ДТП без вызова сотрудников автоинспекции, то есть с помощью европротокола, все более востребована и, пожалуй, это логично. Столкновения транспортных средств, где нет пострадавших, нет вреда третьим лицам, а повреждения машин незначительны, гораздо удобнее оформить самостоятельно, без ожидания инспекторов ДПС. Но надо знать некоторые тонкости, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Производство автомобилей в Британии выросло на 8,6% в июле

При таком оформлении страховые выплаты составят 100 тысяч рублей, а при наличии фотофиксации и согласия между обоими участниками сумма может увеличиться и до 400 тысяч рублей.

Оформляя дорожное происшествие по европротоколу, важно правильно определить сумму, которую предстоит потратить на ремонт автомобиля.

"Для этого машины нужно очень внимательно осмотреть, помня, что за небольшой вмятиной могут обнаружиться скрытые повреждения, выраженные, например, в сломе крепежа деформированной детали. В автосервисе в таком случае потребуется не ремонт, а замена запасной части, что повлечет за собой увеличение стоимости восстановительного ремонта", — отмечает он.

Также не стоит забывать о различных калькуляторах расчета ущерба, имеющихся в Интернете. Однако полностью полагаться на них невозможно, так как в месте аварии Интернет может попросту отсутствовать. Кроме того, расчёт ущерба, который выплачивает страховая компания, и ущерба, который выплачивает виновник ДТП, происходит по несколько разным методикам, в связи с чем итоговая сумма может отличаться.

Не будет лишним, по словам эксперта, в такой ситуации звонок на СТО официального дилера с рассказом о том, что произошло и консультацией о примерной стоимости восстановительного ремонта.

Если после всех вышеперечисленных действий остаются сомнения, хватит ли выплат по европротоколу на ремонт, юрист советует не колебаться и вызывать сотрудников автоинспекции для "стандартного" оформления происшествия. "На оформление ДТП в любом случае уйдёт меньше времени, чем на возможные последующие судебные разбирательства", — убежден Анатолий Миронов.