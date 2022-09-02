МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Любые попытки искусственно ограничивать мировые цены на нефть будут иметь побочный эффект в виде усиления разбалансировки рынка и появления искусственных дисбалансов, указал в беседе с агентством "Прайм" председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, председатель совета директоров компании "Союзнефтегаз" Юрий Шафраник. СМИ: В G7 представят план по установлению предела цен на российскую нефть

"Потолок цен" — это очередная разбалансировка рынка, и это значит, что нервничать исключительно нам одним (Российской Федерации — прим. ред.) незачем, — заявил Шафраник. — Нервничать будем все вместе".

Глава Союза нефтегазопромышленников России отметил, что в настоящее время мировой рынок нефти уже в некоторой мере разбалансирован, и попытки, подобные тем, которые пытаются предпринимать в отношении российской нефти другие страны, будут лишь усиливать существующий дисбаланс.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Очередное обсуждение потолка цен на нефть на уровне министра финансов "семерки" намечено на пятницу, 2 сентября.