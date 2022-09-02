Эксперт Шафраник: попытки искусственно ограничить стоимость нефти заставят нервничать весь мир
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Любые попытки искусственно ограничивать мировые цены на нефть будут иметь побочный эффект в виде усиления разбалансировки рынка и появления искусственных дисбалансов, указал в беседе с агентством "Прайм" председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, председатель совета директоров компании "Союзнефтегаз" Юрий Шафраник.
"Потолок цен" — это очередная разбалансировка рынка, и это значит, что нервничать исключительно нам одним (Российской Федерации — прим. ред.) незачем, — заявил Шафраник. — Нервничать будем все вместе".
Глава Союза нефтегазопромышленников России отметил, что в настоящее время мировой рынок нефти уже в некоторой мере разбалансирован, и попытки, подобные тем, которые пытаются предпринимать в отношении российской нефти другие страны, будут лишь усиливать существующий дисбаланс.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Очередное обсуждение потолка цен на нефть на уровне министра финансов "семерки" намечено на пятницу, 2 сентября.
https://1prime.ru/exclusive/20220902/837960985.html