МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Потолок цен на российскую нефть, которого добивается "большая семерка", недостижим без поддержки максимально широкого круга государств – а с этим у изобретателей санкций как раз проблемы. Отсутствие консенсуса ставит под сомнение возможность выполнения задачи снизить доходы Москвы от экспорта нефти, избежав при этом дефицита и подорожания на мировом рынке. Слишком дешево: Европа ополчилась на российский газ

КАК ДОГОВОРИЛИСЬ

Министры финансов стран "Большой семерки" утвердили план действий, целью которого является сокращение доходов России от экспорта нефти. По итогам заседания в пятницу они согласовали введение лимита цен на российскую нефть, а также подтвердили планы по ограничению стоимости российского газа. Это следует из заявления, опубликованного на сайте немецкого минфина.

Детали плана, как и предполагали аналитики, не раскрываются – неясной остается максимально допустимая цена, по которой разрешается покупать российскую нефть. В июне лидеры стран "семерки" поручили соответствующим структурам провести исследование и выяснить, какой потолок цены на российскую нефть будет приемлемым для западных нефтеперерабатывающих компаний и трейдеров.

Данных этих исследований пока нет, а по итогам заседания в пятницу сошлись на том, что изначальный уровень ограничения будет принят, исходя из технических аспектов и может быть пересмотрен. Согласно плану, если кто-либо решится покупать российскую нефть по цене, превышающей потолок, то ему будет отказано в кредитовании и страховании морских перевозок. Допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.

Участники встречи призвали "все страны" присоединиться к ограничению. В заявлении сказано, что они разрабатывают механизм смягчения, который обеспечит доступ уязвимых стран к энергорынку, в том числе российскому.

По оценкам МЭА, российский нефтяной экспорт в июле снизился на 115 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7,4 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже среднего уровня 2021 года — 7,5 миллиона баррелей в сутки. При этом, согласно расчетам МЭА, доходы России от нефтяного экспорта снизились на 2 миллиарда долларов, до 19 миллиардов, в основном из-за падения мировых цен на нефть.

ПОДДЕРЖКИ НЕТ

В "большую семерку" входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. Многие эксперты на Западе уверены, что усилий семи стран недостаточно, чтобы соблюдался потолок цен при покупке российской нефти – необходимо заручится более широкой поддержкой, в первую очередь Индии и Китая. Эти страны являются потребителями российской нефти и выступают за дальнейшее развитие экономических отношений с Москвой, поэтому не выражают желания поддерживать инициативу "семерки".

Однако руководители ряда западных стран убеждены, что Индия и Китай, наоборот, заинтересованы в ведении потолка цен, поскольку это позволит им покупать российскую нефть дешевле, чем сейчас. В минфине ФРГ заявили, что хотят убедить всех членов ЕС, что чем шире будет коалиция, тем быстрее удастся добиться результата.

Соблюдение потолка цен при покупке российской нефти должно быть обеспечено лондонскими страховыми компаниями, считают на Западе. По разным оценкам, эти компании страхуют примерно 95% всех морских перевозок нефти в мире. Но в мире существуют другие компании, которые могут заменить лондонских страховщиков. Это позволяет не соблюдать установленный потолок цен и делает инициативу "большой семерки" бессмысленной.

И РЫБКУ СЪЕСТЬ, И АКВАРИУМ ВЫПИТЬ

На Западе стремятся создать такой механизм формирования цен, который позволит значительно сократить доходы Москвы от поставок нефти за рубеж, но не приведет к прекращению экспорта. Потолок цен должен незначительно превышать себестоимость добычи российской нефти и затраты, связанные с ее вывозом за рубеж. Это позволит обеспечить минимальную прибыль для российских нефтяных компаний, но не приведет к росту цен на мировом рынке из-за резкого сокращения предложения.

В марте ЕС объявил о намерении ввести эмбарго на поставки нефти из России в декабре 2022 года, что привело к резкому скачку цен на нефтяном рынке. В Казначействе США были очень обеспокоены, что после введения эмбарго нефть может подорожать до $140/барр. Вашингтон предложил ввести потолок цен, чтобы предотвратить подорожание сырья, имеющего стратегическое значение для США и всего мира.

В свою очередь, Россия, как всегда, нашла на это ассиметричный ответ. Александр Новак, вице-премьер РФ, отвечающий в правительстве за ТЭК, заявил накануне, что введение потолка цен противоречит рыночному ценообразованию, и Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат инициативу "Большой семерки". Таким образом, не исключено, что дорогая нефть в итоге достанется лишь "избранным".