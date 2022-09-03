МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На будущей неделе ожидается сохранение цен на нефть в пределах $90-105 за баррель Brent, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Эксперт рассказал, как "потолок цен" повлияет на рынок энергоресурсов

По мнению эксперта, влияние разнонаправленных факторов вряд ли позволит котировкам черного золота уйти далеко от обозначенной зоны.

Бахтин отметил, что сдерживать цены продолжат неустойчивость глобального риск-аппетита, сильный доллар и возможный прогресс в достижении новой иранской ядерной сделки.

"Спрос на рисковые активы, в том числе сырье, снижается из-за опасений рецессии в США и ЕС, которые все чаще поддерживаются слабостью макростатистики, новых COVID-ограничений в КНР (на этот раз в мегаполисе Чэнду), а также перспективами ужесточения ДКП мировыми центробанками перед лицом бушующей инфляции", — пояснил эксперт.

В частности, 8 сентября пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого ключевая ставка может быть увеличена на 0,5-0,75 п.п., до 1-1,25 п.п. Отметим также прохождение пика автомобильного сезона в США.

Эксперт добавил, что противостоять негативу нефти помогает согласованная политика стран-участниц ОПЕК+, экстремально высокие цены на газ (провоцирующие увеличение спроса на мазут и дизель), политическая напряженность в Ливии, угроза перебоев поставок из РФ на фоне санкционных инициатив, в том числе идеи стран Большой семерки о введении "потолка" цен на российскую нефть. СМИ: после горячего лета на европейском горизонте замаячила новая угроза

Бахтин подчеркнул, что важным для рынка событием станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 5 сентября.

"Вероятность принятия решения о сокращении добычи невелика с учетом того, что ясности по судьбе ядерной сделки США и Ирана все еще нет. Согласование сверхпланового наращивая добычи также маловероятно при текущей конъюнктуре. Текущие ценовые уровни в целом комфортны для ключевых нефтепроизводителей", — сказал эксперт.

Стоит также отметить приближение сезона ураганов над Мексиканским заливом, в этот период года ненастье нередко временно парализует часть американской нефтедобывающей инфраструктуры как в самом заливе, так и в южных штатах. И это локально сдвигает цены вверх.

"Поэтому в ближайшее время мы будем следить не только за рыночными индикаторами, но и за погодными сводками из США", — подытожил Бахтин.