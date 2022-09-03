МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Северный поток" остановлен по техническим причинам — из-за неисправности последнего газотранспортного агрегата. Однако в ЕС считают, что Москва использует газ, как оружие возмездия за антироссийские санкции. Германия хорошо подготовилась к зиме, но экономить газа и электроэнергию придется всем - и предприятиям, и населению. "Семерка" порешала: дорогую нефть оставим себе, остальным — что подешевле

ПОСЛЕДНИЙ АГРЕГАТ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ

Поставки по газопроводу "Северный поток" не возобновятся в установленный срок. Газопровод должен был возобновить работу в субботу в 1 час ночи по московскому времени, однако этого не произошло.

Во время проведения технического обслуживания единственного газоперекачивающего агрегата (ГПА), который оставался в рабочем состоянии на компрессорной станции "Портовая", обнаружена неисправность — утечка масла из двигателя. "Газпром" получил предупреждение от Ростехнадзора — российского регулятора — о том, что "обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя".

Регулятор считает, что необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями. Таким образом запуск "Северного потока" переносится на неопределенный срок

Мощность газопровода "Северный поток" составляет 55 млрд куб. м/сут. Газопровод проложен по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию, в обход территории сопредельных государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и представители "Газпрома" неоднократно говорили, что западные санкции против России не позволяют проводить должным образом техническое обслуживание ГПА на КС "Портовая", что приводит к их неисправности и выводу из строя.

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ

В Брюсселе заявляют, что санкции не распространяются на газовую отрасль, поэтому Москва использует газ, как оружие возмездия против Европы.

"Это — один из способов психологической войны, которую Россия ведет против нас", — написал в Tweeter Михаэль Рот, председатель комитета Бундестага (германского парламента) по иностранным делам.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о необходимости установить потолок цены на российский газ, поставляемый в Европу по трубопроводам. Она убеждена, что это позволит пресечь "попытки Путина манипулировать рынком".

Глава ЕК настаивает на ужесточении политики по отношению России, несмотря на стремительное подорожание газа на европейском рынке — сначала из-за восстановления спроса после завершения пандемии коронавируса, а затем из-за сокращения поставок в связи с проведением специальной операции на Украине.

С августа 2021 года по начало сентября спотовые цены на газ взлетели на 400%, что легло тяжелым неподъемным бременем на промышленность и население стран ЕС. Многие европейские компании, потребляющие большое количество газа или электроэнергии — прежде всего производители удобрений, алюминия и предприятия черной металлургии — вынуждены сокращать или даже останавливать производство.

Домохозяйства вынуждены перейти на режим жесткой экономии и сокращают потребление газа и электроэнергии.

"Мы видим, что из-за манипуляций Путина рынок электроэнергии не может нормально функционировать", — заявила фон дер Ляйен, добавив, что потолок цена на российский трубопроводный газ должен обсуждаться на европейском уровне.

Глава ЕК предлагает ввести потолок цены на российский трубопроводный газ, который значительно дешевле, чем поставляемый в Европу американский СПГ. "Северный поток" раскачал газовый рынок Европы

Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что поставки российского газа могут вовсе прекратиться, если Брюссель решит установить потолок цены.

ЗИМА НА ПОРОГЕ

Остановка "Северного потока", прекращение поставок по газопроводу Ямал — Европа и сокращение более чем в два раза транзита через Украину ставят под угрозу подготовку ЕС к отопительному сезону, несмотря на большие накопленные запасы — европейские подземные хранилища заполнены примерно 80%.

Германские подземные хранилища заполнены почти на 85%, но достичь показателя 95% будет крайне сложно, если поставки по "Северному потоку" не возобновятся в ближайшее время.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер считает, что Германия подготовилась к отопительному сезону лучше, чем предыдущие годы. Но одновременно с этим он признает, что экономить зимой придется всем — и компаниям, и населению.

"Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого из нас", — написал Мюллер в Tweeter.

Германия больше других европейских стран пострадает от остановки "Северного потока". Страна лишилась огромного количества газа, который раньше бесперебойно поступал из России. Но у Берлина есть возможности снова получать российский газ, если будет запущен "Северный поток — 2", мощность которого такая же как у "Северного потока" — 55 млрд куб. м/г (свыше 150 млн куб./сут.).

Однако Германия может лишиться этого потенциального источника газа. Парламентская фракция Свободной демократической партии (СвДП) потребовала демонтировать участок "Северного потока — 2", проложенный в германских территориальных вода. СвДП входит в правящую коалицию и несет ответственность перед германским народом за проводимую Берлином политику. Наряду с "зелеными" СвДП являются ярыми противниками развития экономического сотрудничества между Германией и Россией.

Сообщение об остановке "Северного потока" пришло после завершения торгов, поэтому в пятницу цена газа на лондонской бирже ICE опустилась ниже $2200/тыс. куб. м. Эксперты ожидают скачка ценs после начала биржевых торгов в понедельник.