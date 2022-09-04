МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Укрепление доллара традиционно является негативом для небогатых развивающихся стран, а также импортеров сырья, которые при расчете в их дешевеющих валютах вынуждены платить больше. Однако с учетом особенностей текущего кризиса и антироссийских санкций на этот раз расклад сил несколько изменился. Кандидаты на вылет: Евросоюз решил сыграть в русскую рулетку

На минувшей неделе курс доллара к мировым валютам достиг рекордного максимума с 2002 года. Доллар рос к евро, иене, британскому фунту и швейцарскому франку. Индекс доллара к корзине шести валют торговых партнеров США поднимался до 109,48 пункта, что как раз является 20-летним максимумом.

Американскую валюту поддерживают "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла о намерении сохранять высокую ключевую ставку для возвращения инфляции на уровень в 2% годовых.

Эксперты пока не видят оснований для прекращения этого тренда. Следующая цель доллара — показатель 2001 года в 120 — 121 пункт, но, если обвал мировой экономики будет действительно масштабным, то есть риск ухода к максимумам 1985 года — тогда индекс доллара долетел до 160 пунктов. "И это будет реальным крахом мировой экономики и может означать ее полный перезапуск", — считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

СЫРЬЕ ДОРОЖАЕТ

От дорогого доллара страдает большинство мировых экономик. Дело в том, что цены на большинство сырьевых товаров номинированы именно в американской валюте. Таким образом, сырье для большинства стран будет тем дороже, чем выше стоимость доллара. И только США могут покупать его по прежней цене.

Это усугубляет проблему глобальной инфляции, особенно для стран — импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья (например, страны Африки и Латинской Америки).

С этой мыслью согласен исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов: "Когда мы слышим, что газ в ЕС подорожал до 2500 долларов за тысячу кубометров, стоит учесть, что вместе с этим евро обесценился к доллару. Покупать газ за доллары, зарабатывая в евро, стало еще дороже".

По его словам, работающие на газе заводы и теплостанции уже начинают останавливаться: недавно, например, о временном закрытии объявил Польский завод азотных удобрений.

БЕДНЫЕ СТРАДАЮТ ПЕРВЫМИ

Подъем ключевой ставки отразился не только на удорожании доллара, но и существенно поднял издержки по обслуживают государственного долга, напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Но так как доллар — одна из резервных валют в мире, ждать его крутого пике нецелесообразно. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

С другой стороны, по мнению Скрыль, поднимая ключевую ставку, американские власти делают заемные средства дорогими, идет давление на совокупный спрос и это создает риски дальнейшей долларовой гегемонии. "Видно, как многие страны стали избавляться от доли в американском внешнем долге", — пояснила эксперт. И неудивительно, что растет доля взаиморасчетах в нацвалютах.

По словам главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева, рост долларовых процентных ставок ведёт к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР).

"Стремительное укрепление доллара негативно для развивающихся рынков, где Центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют", — пояснил эксперт.

Так, Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов. По оценкам Блумберг, только в этом году они в общей сложности сократились на $115 млрд. Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

"Укрепление доллара отразится на всей глобальной финансовой системе: многие инвесторы покинут рынки развивающихся стран и переведут активы в доллары США, так как риск инвестиций в доллары ниже. Доходность валют развивающихся стран будет "съедена" падением их курсовой стоимости", — пояснила руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.

По ее словам, снижение стоимости слабых национальных валют приведет к росту стоимости долга для суверенных заемщиков — эмитентов данных валют и корпоративных заемщиков из этих стран, осуществлявших заимствования в долларах. Речь идет о большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Исключение составят лишь экспортеры, такие как страны Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония и компании из этих стран.

"Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте", — подчеркнул экономист Егор Клопенко. И назвал эти страны: Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие.

"Чем крепче доллар, тем слабее остальные мировые валюты, особенно бедных стран.

Укрепление доллара бьет по импорту различных биржевых товаров, от продуктов до металлов и золота, не говоря уже о топливе, но, прежде всего, по бюджетам стран-импортеров и развивающихся государств", — считает Финкельштейн.

БИРЖИ В ОГНЕ

Укрепление доллара и глобальный экономический спад негативно влияют на доходы американский компаний за рубежом. "Это может привезти к резкому падению американского фондового рынка", — считает Васильев. По расчётам Bloomberg, в последние восемь рецессий, начиная с 1969 года, рынок акций США снижался с пика до дна в среднем на 32%.

Таким образом, индекс акций S&P 500 в эту рецессию может упасть до 3300 пунктов. В случае более серьезного кризиса фондовый рынок может рухнуть ещё сильнее (в мировой кризис 2008 года индекс акций S&P500 падал на 57%).

С ним согласен экономист Егор Клопенко: "То, что доллар вырос по отношению к другим основным мировым валютам больше чем на 10% с начала года, говорит, как ни странно, о кризисе в США". По его словам, традиционно во время кризиса американские инвесторы вынуждены вкладываться в собственную валюту. Как это происходит: инфляция при росте трат из госбюджета заставляет повышать ставку ФРС, что приводит к росту стоимости кредитов, те в свою очередь — к проблемам в бизнесе и цепочке банкротств. Что делать инвесторам? Продавать активы, чтобы не потерять еще больше — вот и вынужденные вложения в доллар.

РОССИЯ В ВЫИГРЫШЕ

При этом в данный кризис, вопреки стандартному сценарию, Россия находится в наиболее выигрышном положении. Она не покупает, а продает энергоносители и продовольствие, а также имеет низкий госдолг.

"Риском для России является возможное падение цен на нефть в результате снижения спроса на топливо из-за наступающей глобальной рецессии", — убежден Васильев.

По мнению Клопенко, Россия удачно использовала антироссийские санкции и в значительной степени ушла от импорта в валюте США. "Так что текущая ситуация в США не принесет прямого ущерба, скорее всего, россияне даже на этом заработают", — считает Клопенко. Ошибка выжившего. Европа оценила успех санкций против России

"Впервые за долгие годы, по ее словам, укрепление доллара, скорее всего, не скажется на рубле", — убеждена Главина. В силу взаимных санкций, введённых Западом против России и Россией против Запада, российский финансовый рынок индифферентен к мировому рынку. Если бы всё было, как прежде, то укрепление доллара привело бы к ослаблению рубля, причём существенному, и, как следствие, к снижению уровня жизни населения.

"Впрочем, есть фактор, который может несколько ослабить взлёт доллара: история с блокировкой российских активов на Западе, ставшая абсолютным правовым произволом, может охладить желание части инвесторов уйти в американскую валюту", — заключила она.