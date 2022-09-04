МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Укрепление доллара традиционно является негативом для небогатых развивающихся стран, а также импортеров сырья, которые при расчете в их дешевеющих валютах вынуждены платить больше. Однако с учетом особенностей текущего кризиса и антироссийских санкций на этот раз расклад сил несколько изменился

Концерн BMW представил новое поколение седана 3-й серии

Кандидаты на вылет: Евросоюз решил сыграть в русскую рулетку

На минувшей неделе курс доллара к мировым валютам достиг рекордного максимума с 2002 года. Доллар рос к евро, иене, британскому фунту и швейцарскому франку. Индекс доллара к корзине шести валют торговых партнеров США поднимался до 109,48 пункта, что как раз является 20-летним максимумом.

Американскую валюту поддерживают "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла о намерении сохранять высокую ключевую ставку для возвращения инфляции на уровень в 2% годовых.

Эксперты пока не видят оснований для прекращения этого тренда. Следующая цель доллара — показатель 2001 года в 120 — 121 пункт, но, если обвал мировой экономики будет действительно масштабным, то есть риск ухода к максимумам 1985 года — тогда индекс доллара долетел до 160 пунктов. "И это будет реальным крахом мировой экономики и может означать ее полный перезапуск", — считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

СЫРЬЕ ДОРОЖАЕТ

От дорогого доллара страдает большинство мировых экономик. Дело в том, что цены на большинство сырьевых товаров номинированы именно в американской валюте. Таким образом, сырье для большинства стран будет тем дороже, чем выше стоимость доллара. И только США могут покупать его по прежней цене.

Это усугубляет проблему глобальной инфляции, особенно для стран — импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья (например, страны Африки и Латинской Америки).

С этой мыслью согласен исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов: "Когда мы слышим, что газ в ЕС подорожал до 2500 долларов за тысячу кубометров, стоит учесть, что вместе с этим евро обесценился к доллару. Покупать газ за доллары, зарабатывая в евро, стало еще дороже".

По его словам, работающие на газе заводы и теплостанции уже начинают останавливаться: недавно, например, о временном закрытии объявил Польский завод азотных удобрений.

БЕДНЫЕ СТРАДАЮТ ПЕРВЫМИ

Подъем ключевой ставки отразился не только на удорожании доллара, но и существенно поднял издержки по обслуживают государственного долга, напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Но так как доллар — одна из резервных валют в мире, ждать его крутого пике нецелесообразно. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

С другой стороны, по мнению Скрыль, поднимая ключевую ставку, американские власти делают заемные средства дорогими, идет давление на совокупный спрос и это создает риски дальнейшей долларовой гегемонии. "Видно, как многие страны стали избавляться от доли в американском внешнем долге", — пояснила эксперт. И неудивительно, что растет доля взаиморасчетах в нацвалютах.

По словам главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева, рост долларовых процентных ставок ведёт к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР).

"Стремительное укрепление доллара негативно для развивающихся рынков, где Центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют", — пояснил эксперт.

Так, Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов. По оценкам Блумберг, только в этом году они в общей сложности сократились на $115 млрд.

Денежные купюры.

Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

"Укрепление доллара отразится на всей глобальной финансовой системе: многие инвесторы покинут рынки развивающихся стран и переведут активы в доллары США, так как риск инвестиций в доллары ниже. Доходность валют развивающихся стран будет "съедена" падением их курсовой стоимости", — пояснила руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.

По ее словам, снижение стоимости слабых национальных валют приведет к росту стоимости долга для суверенных заемщиков — эмитентов данных валют и корпоративных заемщиков из этих стран, осуществлявших заимствования в долларах. Речь идет о большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки. Исключение составят лишь экспортеры, такие как страны Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония и компании из этих стран.

"Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте", — подчеркнул экономист Егор Клопенко. И назвал эти страны: Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие. 

"Чем крепче доллар, тем слабее остальные мировые валюты, особенно бедных стран.
Укрепление доллара бьет по импорту различных биржевых товаров, от продуктов до металлов и золота, не говоря уже о топливе, но, прежде всего, по бюджетам стран-импортеров и развивающихся государств", — считает Финкельштейн.

БИРЖИ В ОГНЕ

Укрепление доллара и глобальный экономический спад негативно влияют на доходы американский компаний за рубежом. "Это может привезти к резкому падению американского фондового рынка", — считает Васильев. По расчётам Bloomberg, в последние восемь рецессий, начиная с 1969 года, рынок акций США снижался с пика до дна в среднем на 32%.

Таким образом, индекс акций S&P 500 в эту рецессию может упасть до 3300 пунктов. В случае более серьезного кризиса фондовый рынок может рухнуть ещё сильнее (в мировой кризис 2008 года индекс акций S&P500 падал на 57%).

С ним согласен экономист Егор Клопенко: "То, что доллар вырос по отношению к другим основным мировым валютам больше чем на 10% с начала года, говорит, как ни странно, о кризисе в США". По его словам, традиционно во время кризиса американские инвесторы вынуждены вкладываться в собственную валюту. Как это происходит: инфляция при росте трат из госбюджета заставляет повышать ставку ФРС, что приводит к росту стоимости кредитов, те в свою очередь — к проблемам в бизнесе и цепочке банкротств. Что делать инвесторам? Продавать активы, чтобы не потерять еще больше — вот и вынужденные вложения в доллар.

РОССИЯ В ВЫИГРЫШЕ

При этом в данный кризис, вопреки стандартному сценарию, Россия находится в наиболее выигрышном положении. Она не покупает, а продает энергоносители и продовольствие, а также имеет низкий госдолг.

"Риском для России является возможное падение цен на нефть в результате снижения спроса на топливо из-за наступающей глобальной рецессии", — убежден Васильев.

По мнению Клопенко, Россия удачно использовала антироссийские санкции и в значительной степени ушла от импорта в валюте США. "Так что текущая ситуация в США не принесет прямого ущерба, скорее всего, россияне даже на этом заработают", — считает Клопенко.

Санкции в отношении российской нефти могут нанести существенный ущерб экономике европейских стран

Ошибка выжившего. Европа оценила успех санкций против России

"Впервые за долгие годы, по ее словам, укрепление доллара, скорее всего, не скажется на рубле", — убеждена Главина. В силу взаимных санкций, введённых Западом против России и Россией против Запада, российский финансовый рынок индифферентен к мировому рынку. Если бы всё было, как прежде, то укрепление доллара привело бы к ослаблению рубля, причём существенному, и, как следствие, к снижению уровня жизни населения.

"Впрочем, есть фактор, который может несколько ослабить взлёт доллара: история с блокировкой российских активов на Западе, ставшая абсолютным правовым произволом, может охладить желание части инвесторов уйти в американскую валюту", — заключила она.