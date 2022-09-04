МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе нарастают и разногласия внутри ЕС – наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся страны юга региона с высоким уровнем долга. В Италии, Греции, Испании, Португалии могут заговорить о пользе возвращения к национальной валюте, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кандидаты на вылет: Евросоюз решил сыграть в русскую рулетку

"На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте. Тем более, в Италии продолжается политический кризис – на 25 сентября назначены парламентские выборы", — напомнил он.

По его словам, индексы деловой активности PMI указывают, что экономика еврозоны сокращается уже два месяца подряд (в июле и августе). С наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может существенно ухудшится. Вероятность наступления скорой рецессии в европейской экономике признают уже даже в ЕЦБ.

С учетом разгорающегося энергокризиса и роста цен на газ до 3000 долларов за тысячу кубов – а это в 15 раз больше, чем европейцы платили в последнее десятилетие – промышленность Европы является нерентабельной и производство постепенно закрывается.

На этом фоне евро стремительно дешевеет к доллару и достиг минимума за 20 лет, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров.

"К концу года, как ожидается, вступит эмбарго Европы на импорт нефти из РФ. Это может ещё больше ухудшить энергокризис в Европе", — убежден эксперт. В результате, по его мнению, в Европе может возрасти число тех, кто хочет договариваться с Россией и ослаблять санкционные ограничения.