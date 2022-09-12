МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Поток российского газа в Европу неуклонно сокращается. После приостановки "Северного потока" осталась, по сути, последняя ниточка — транзит через украинскую ГИС "Суджа". Таким образом, у Европы нет гарантий стабильных поставок по приемлемым ценам, хотя есть запасы. При этом европейские политики демонстрируют явное нежелание решать проблему с помощью России, которая неоднократно доказывала свою надежность в этом вопросе. А что получит ЕС, если, например, полностью прекратится транзит российского газа через Украину? Токсичная "кубышка": надо ли запасать доллары к осени

ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН

После того, как приостановились поставки по "Северному потоку", остался только один крупный газопровод, по которому природный газ поступает непосредственно в Европу. И этот маршрут с учетом складывающейся ситуации выглядит все более уязвимым.

Транзит энергоносителя через Украину в текущем году уже заметно сократился из-за решения официального Киева прекратить прокачку объемов через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", и с середины мая поставки составляют менее 40% законтрактованных объемов. Функциональной остается вторая точка входа в ГТС Украины, ГИС "Суджа", через которую, судя по данным "Газпрома", прокачивается примерно 39-42 млн кубометров газа в сутки.

Эксперты, опрошенные американским агентством Bloomberg, допускают, что поставки и через этот пункт прекратятся по мере затягивания боевых действий на территории Украины и эскалации напряженности между Россией и Европой. Остановка второй ГИС не исключена в случае физического повреждения инфраструктуры или сугубо политического решения украинских властей, подобного тому, которое было принято в отношении Сохрановки, пропускавшей, исходя из контрактных обязательств, примерно четверть всего украинского транзита.

Однако в случае такого развития событий транзит природного газа через Украину полностью прекратится. А это приведет к сокращению текущего совокупного трубопроводного экспорта из России в Европу — около 80 млн кубометров в сутки — вдвое, предупреждает Bloomberg. И тогда "Газпром" будет поставлять природный газ по одному отрезку газопровода "Турецкий поток" нескольким европейским стран, которые не разорвали деловые связи с Россией.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что поставки энергоресурсов в те страны, которые попытаются искусственно ограничивать стоимость российских объемов, будут прекращены.

Что это будет означать для объединенной Европы? В первую очередь, пострадают наиболее уязвимые потребители в странах ЕС, не имеющих выхода к морю, чья зависимость от трубопроводных поставок носит объективный и безусловный характер. И если у Венгрии, последовательно отстаивающей свои интересы в энергетике благодаря воле политического руководства, есть возможность получать необходимые объемы по "Турецкому потоку", то такие страны как Словакия и Чехия, находятся в гораздо менее выгодном положении. В них, как и практически по всей Европе, налицо проблемы с обеспечением энергоносителями. Например, в августе из-за высоких цен на электроэнергию уже был остановлен выпуск первичного алюминия на словацком предприятии Slovalco, контролируемом норвежской Norsk Hydro. Остановка подачи газа из России, поступающего транзитом через Украину, заметно усугубит проблемы. Пустота дороже газа: во сколько ЕС обходится остановленный "Северный поток"

Формальная позиция руководства ЕС сводится к тому, что каждая страна объединения должна быть готова делиться накопленными объемами "голубого топлива" с соседней. Однако такой взгляд на взаимовыручку не у всех в Европе находит понимание. Так, Польша открыто и недвусмысленно заявила, что не намерена делиться имеющимся у нее газом.

Таким образом, если принцип, озвученный Брюсселем, не будет работать, то остановка украинского транзита рискует стать серьезнейшим испытанием как минимум для Чехии и Словакии. Если же Праге и Братиславе удастся купировать проблему, добившись неких уступок от партнеров по ЕС, то это, вероятнее всего, приведет к общему сокращению запасов газа в Европе.

НАЛОГ НА БОРОДЫ

При этом европейский бизнес, не заинтересованный в ограничениях по поставкам топлива из России, просто парализован, замечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. По мнению эксперта, политическая атмосфера в Европе сейчас такова, что представители бизнес-кругов при попытке возражать против навязанного брюссельским аппаратом дискурса рискуют снискать славу "агентов Кремля".

При этом санкции из бюрократических коридоров Брюсселя сыплются, как из рога изобилия — такое ощущение, что их либо заготовили заранее, либо придумывают с ходу, уже не зная, за что зацепиться.

"А давайте еще там введем налог, на бороды московитов, — иронизирует профессор Факультета мировой экономики и мировой политики Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев. — А они бриты, жалко. Прошло время. Давайте еще что-нибудь".

Он обращает внимание на тот факт, что проблематика препятствования поставкам советского, а затем и российского газа в Европу существует уже полвека: "50 лет безостановочно, то одно, то другое".

При этом та модель, по которой "Газпром" работает с Европой, была разработана в восьмидесятых годах двадцатого века, говорит Григорьев. "Ее разработали классные математики, — рассказывает профессор Григорьев. — Она минимизирует сжигание газа по дороге. То есть, скажем, туркменский газ всегда шел по контракту на Украину, а на самом деле он сжигался на Урале, чтобы не тратить лишнего "по дороге". Это же огромная система, сделанная "под Европу".

В свою очередь, у Европы во время строительства газопроводов из России превалировал экономический подход. Например, одной из стран пришлось национализировать ведущее американское предприятие по производству компрессоров. Да и дешевый российский газ Европа получала, что бы ни говорили современные западные политики. Сравнительно недавно, в 2020 году, он стоил по 140 долларов за тысячу кубометров, а в отдельные периоды цены были ниже 100 долларов. Нынешние котировки тогда выглядели не менее фантастичными, чем эти цифры сейчас.