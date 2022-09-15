МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Десятилетия страны Запада в целом и Европа в частности выступали для развивающихся стран ориентиром комфорта и свобод, ориентиром "успешной жизни". Маркетологи глобальных корпораций учили, что дыхание должно быть свежим, автомобиль нужно обновлять каждые три года, отдыхать — в комфортных локациях. Однако сейчас привыкшие во всем себе угождать жители стран Европы оказались в ситуации, когда им приходится выбирать между необходимым и самым необходимым. Какой будет их жизнь в условиях энергокризиса — в материале агентства "Прайм". Протесты и "мракобесие": у ЕС кончились деньги на выход из энергокризиса

Напомним, что европейские страны после начала спецоперации на Украине ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе — на покупку энергоресурсов. В результате цены на газ, нефть и уголь стали расти, подтолкнув за собой рост инфляции и удорожание всех видов товаров, в том числе — базовых продуктов питания.

В Старом свете принято считать деньги и экономить: жить по средствам, самостоятельно рассчитывать и выплачивать налоги, найти наиболее выгодный вариант крупной покупки — например, авто или дома. Что выгоднее: пользоваться старым холодильником, который "жрет много энергии", или каждые пять лет покупать новый, более энергоемкий? Как на самом деле дешевле: переплачивать за квартиру в центре или ездить с пересадкой из пригорода?

Экономия толкает европейцев к отказу от личного автомобиля из-за дорогой парковки, к раздельному сбору мусора (штраф за неправильно отсортированное вторсырье достигает нескольких сотен евро), называть старые платья "винтажными" и делать покупки на блошиных рынках.

Казалось бы, кому, если не этим людям, вводить моду на экономию энергоресурсов? Еще весной немцев приучали в социальных рекламных роликах отапливать помещения при помощи греющих свечей. Летом стали появляться запреты на душевые в фитнес-клубах и штрафы для магазинов, которые включают кондиционер при открытых дверях. В первые дни осени появились призывы спать в пальто для сокращения расходов на отопление жилых помещений. Но готовы ли европейцы идти на эти жертвы и что от них готовы потребовать власти ЕС дальше?

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Однако далеко не все европейские потребители понимают, что их главная проблема — не дорогие энергоносители, а их отсутствие. Как мы помним из основ экономики, в случае нехватки какого-либо товара цена на него может вырасти практически до любой отметки. Для большинства стран Европы энергоносители становятся именно таким дефицитным товаром.

Второй важный момент, который европейцы пока недопонимают: стоимость энергоресурсов заложена практически во все сферы жизни. На дешевом трубопроводном российском газе десятилетиями работали сталелитейные предприятия, машиностроение, торговля, система ЖКХ и сельскохозяйственные теплицы. Поэтому не стоит ожидать, что дефицит сырья скажется только на платежах за коммуналку.

Чем больше препон чинит Европа российским энергоресурсам, тем чаще рапортуют о закрытии предприятий. В сентябре остановил свою работу крупнейший в регионе поставщик алюминия — словакская компания Slovalco. О приостановке производства сообщали цинковый завод Budel в Нидерландах, химический гигант Chimcomplex в Румынии, производители удобрений ANWIL в Польше, Yara в Норвегии, закрывает филиалы немецкий гигант SKW Sticksoffwerke Piesteritz. Фермеры по всему континенту уже не первый месяц сообщают, что выращивать овощи и фрукты становится не просто невыгодно, цены на удобрение и "свет" разоряют хозяйства и они вынуждены отключать теплицы и увольнять работников.

По мнению европейских экономистов, потеря работы из-за энергокризиса угрожает занятым практически во всех отраслях. Остановка одного такого гиганта, как SKW Sticksoffwerke Piesteritz, оставит без работы — а значит без средств к существованию — тысячи человек. Как они будут оплачивать не только сильно выросшие платежи за коммуналку, но и обслуживать кредиты, автомобили, оплачивать медицинские счета или за образование детей? Токсичная "кубышка": надо ли запасать доллары к осени

Сокращение достаточно быстро перекинется дальше по цепочке. Если у людей будет стоять выбор между оплатой ЖКХ или покупкой продуктов, то тратиться на маникюр, в фитнес-клуб или бар европейцы не будут. Это повлечет за собой сокращение доходов в сфере услуг. И так по кругу.

В ОЖИДАНИИ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ

Европейские политики рапортуют: через несколько лет страны региона полностью победят зависимость от российских энергоресурсов. Однако граждане не готовы "остановиться и подождать", затянув ремни. В странах Евросоюза все чаще вспыхивают митинги и протесты. Политологи неоднократно заявляли: чем хуже будет жить население в условиях высокой инфляции и дорогих платежей за всё, тем более массовыми будут выступления.

Власти своими заявлениями только подливают масло в огонь народного гнева. Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил антироссийские санкции с диетой. Чтобы Россия "похудела", нужно подождать, иначе "килограммы вернутся". Однако европейцы раскритиковали это высказывание дипломата, заявив, что "пока толстый сохнет, худая Европа сдохнет".

У России, в отличии от стран ЕС, есть и энергоресурсы, и достаточно развитый агропромышленный сектор (кстати, в том числе и по причине продэмбарго, введенного Кремлем в ответ на санкционное давление 2014 года), и производство удобрений. В отличии от рядовых европейцев, перед которыми скоро может встать выбор: умереть от холода или голода.