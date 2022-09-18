МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Нефтяные цены оказались под давлением после негативных данных по инфляции в США и снижения прогнозов по спросу от Международного энергетического агентства (МЭА), рассказал "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

На следующей неделе в фокусе будет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке и даст ориентиры по дальнейшей монетарной политике. Рынки ждут шаг на 75 базисных пункта, но не и исключают и более решительного повышения на 100 базисных пунктов.

Инвестбанки постепенно снижают прогнозы по ценам на нефть, но на горизонте 2023 года большинство аналитиков по-прежнему ждут среднюю цену не ниже 90 долларов за баррель. В последние дни этот рубеж действительно остается точкой притяжения нефтяных котировок.

Участники рынка активнее продают, чем покупают, но амплитуда колебаний затухает и чрезмерного давления ниже 90 долларов не ощущается. Вероятно, на следующей неделе мы увидим диапазон 87-93 долларов за баррель.