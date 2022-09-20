МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мы все пользуемся переводами с помощью карточных счетов: сдаем деньги в родительский комитет, дарим денежные подарки, выручаем близких и друзей деньгами, даем в долг, а иногда платим незнакомцам (например, за мелкие покупки или такси). Это уже привычная практика, но иногда стоит вопрос — что написать в примечании к переводу и нужно ли это делать. Как лучше действовать в подобной ситуации, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир"

Она объяснила, что в законодательстве нет жестких требований к указанию сведений в назначении платежа при перечислении средств между физлицами, если это некоммерческий характер платежа. Но иногда случается, что карту блокируют и приходится объясняться с банком. Порой это связано с сопровождающим перевод сообщением.

Переводы доступны всем, отметила эксперт, но цели могут быть разными: от законных и обыденных до противозаконных (оплаты запрещенных веществ/вещей и финансирования преступной деятельности). Финансовые организации обязаны отслеживать такую деятельность и противодействовать подозрительным операциям, однако проблемы иногда возникают и у владельца счета, не делающего ничего противозаконного.

"Это происходит потому, что все сообщения, касающиеся назначения платежа, анализируются в автоматическом режиме и, если система обнаруживает определенные маркеры (так называемые "стоп-слова" — прим. ред.), операция по карте может быть приостановлена, а порой и сам счет блокируется. Объективными причинами блокировки становятся: подозрение на мошеннические действия, легализацию/отмывание денежных средств, финансирование экстремизма/терроризма и иные нарушения закона", — отметила Дайнеко.

Эксперт рассказала, что из добропорядочных владельцев карт чаще всего страдают от внезапной блокировки шутники. Например, перечислив подруге деньги на ее любимый торт и подписав перевод шутливым посланием с упоминанием наркотического средства, вполне можно получить шанс оправдываться за чувство юмора перед банком.

Какого-либо официального списка слов-маркеров нет, однако в целях безопасности не нужно упоминать в сообщениях к переводам слова, которые связаны (в том числе двусмысленно толкуются — прим. ред.) с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом и т.п. Автоматизированная система — не человек и у нее нет чувства юмора.

"В преобладающем большинстве операции по счету приостанавливаются не из-за текста сообщений, а из-за других признаков: регулярные крупные поступления от разных отправителей и снятие наличных (в том числе в отсутствие других бытовых операций по оплате квартплаты, продуктов и прочих нужд) могут трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. Нетипичный всплеск переводов в пользу третьих лиц может вызвать подозрение в мошенничестве или краже карты/ее данных.

А вот случайный перевод человеку, признанному экстремистом, уже может грозить не только блокировкой карты/счета (как финансирование экстремизма), но и более серьезными вещами. Поэтому не нужно совершать добрые дела и откликаться на просьбу постороннего человека помочь перевести деньги "папе, брату" взамен на наличные ("у меня карта на перевыпуске/потерялась, а надо отправить деньги срочно на операцию")", — объяснила эксперт.

Если нужно написать сообщение в качестве назначения платежа при переводе, она рекомендует ограничиться нейтральным "с днем рождения", "возвращаю долг" или "подарок". Назначение платежа имеет смысл писать, если необходимо "привязать" платеж к существующему или возникшему обязательству (добровольные алименты, выплата долга или перечисление в долг и т.п.), либо для уточнения безвозмездности передачи (подарок).

Случается, что за нейтральными сообщениями пытаются скрыть факт оплаты каких-либо работ или услуг. Есть мнение, что, если это не написать, банки сообщат о предпринимательстве в налоговую инспекцию и с получателя спишут НДФЛ 13%.

"Это миф, поскольку поступления, с которых взимается налог, перечислены в Налоговом кодексе и переводов на карту в перечне нет. Тем не менее, стоит помнить, что все крупные переводы исследуются финмониторингом, и при наличии оснований счет может быть блокирован вне зависимости от текста сопровождающего перевод сообщения. Поэтому, чтобы не иметь проблем с законом и не жить в страхе от возможного налогового преследования, лучше всегда добросовестно платить налог с дохода. Тем более что, например, при самозанятости он не так велик", — подытожила Дайнеко.