МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Если пользователь подозревает, что его телефон был внесен другим абонентом в "черный список", то существует ряд признаков, по которым будет легко определить, так ли это на самом деле, рассказал агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков. Назван способ попасть в черный список к мошенникам

При блокировке абонента в настройках голосовой связи по номеру телефона контакт из "черного списка" сможет совершить попытку вызова, отметил он. Однако при каждой попытке дозвона вы будете слышать "аномальные гудки" — слишком короткие или слишком быстрые. Если подобная ситуация продолжается несколько звонков подряд, то, скорее всего, вас заблокировали.

Если вы постоянно звоните абоненту и слышите голосовое оповещение оператора сотовой связи "Абонент занят", или же "аппарат вне зоны", то это также означает, что вы попали в "черный список".

"При этом смс-сообщения будут отправляться, но не будут доставлены", — подчеркнул эксперт.

Если возникают сомнения можно просто позвонить этому абоненту с другого номера, чтобы сравнить отличия. Если в этом случае вам ответят — сомнений в том, что ваш номер заблокирован, уже не останется.



БЛОКИРОВКА В МЕССЕНЖДЕРАХ

Мессенджеры также по-разному реагируют на блокировку абонента по номеру телефона, отметил Новиков.

Так, в WhatsApp сообщения будут доставлены адресату, однако при попытке дозвониться звонок будет самопроизвольно обрываться. В Telegram же даже при блокировке абонента по номеру телефона можно без препятствий совершить звонок заблокировавшему вас пользователю и отправить ему сообщение. Если позвонить заблокировавшему вас адресату в мессенджере Viber, то звонок будет сорван, но абонент увидит информацию о пропущенном вызове. Тестовые сообщения при этом можно отправлять, они будут беспрепятственно доставлены, отметил эксперт.

Все три самые популярные в России мессенджеры — WhatsApp, Telegram и Viber — также позволяют блокировать абонента, и сценарии при блокировке непосредственно в приложении у всех одинаковы, добавил Новиков.

Так, абонент сможет совершить попытку звонка внесшему его в чtрный список, но звонок будет оборван. При отправке сообщения заблокировавшему вас пользователю сообщение не будет доставлено, рядом с сообщением появится одна галочка серого цвета, что означает что сообщение дошло на сервер мессенджера, но оттуда не было отправлено получателю, объяснил он.

"После блокировки данные профиля сразу же станут недоступны: заблокированный перестанет видеть фото профиля контакта, статус, последнее время посещения. Однако вся полученная до блокировки информация, включая переписку и файлы, по-прежнему будет видна", — подытожил эксперт.