МОСКВА, 20 сентября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Холод без российских энергоносителей — далеко не единственное испытание, которое ждет Европу. Малообеспеченные слои стран ЕС могут столкнуться с еще одним крайне серьезным вызовом — голодом. Вместе холод и голод могут существенно повлиять на политику объединенной Европы, в том числе, санкционную. Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

ЗАСУХА И УДОРОЖАНИЕ

Судя по индексу цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на мировом продовольственном рынке снижались пять месяцев подряд, включая август, когда удешевление составило 1,9% относительно предыдущего месяца. Однако европейские потребители предстоящей зимой столкнутся с повышением цен на продовольствие, уверены многие эксперты.

Сложные климатические условия и аномальная жара значительно уменьшат общую урожайность сельскохозяйственных культур. В отчете "Засуха в Европе" за август 2022 года Объединенный исследовательский центр ЕК прогнозирует, что урожайность зерновых кукурузы в странах ЕС уменьшится в сравнении со средним показателем за пять лет на 16%, соевых бобов — на 15%, подсолнечника — на 12%.

Спад сельскохозяйственного производства, как ожидается, распространится на другие продукты питания и усилит инфляционное давление на потребителей. Уже летом, когда продукты в мире дешевели, европейцы столкнулись с подорожанием базовой еды, например, зерновых и мяса. Если твердая пшеница в мире в июле в мире подорожала на 31,5% в сравнении с июлем 2021 года, то в ЕС — на 87,7%. Цена на кукурузу в мире выросла на 9,8% в годовом исчислении, а в ЕС — на 24,6%. Говядина в мире подорожала на 4,6%, а в ЕС — на 27,8%, свидетельствуют данные ЕК.

Как пишет Financial Times, производители уже буквально кричат об угрозе нехватки продуктов питания в Европе зимой из-за роста цен на электроэнергию, пишет. Фермеры сокращают посадки, а некоторые уже отказываются от теплиц — отапливать их нечем. Для производства продуктов энергия нужна на всех этапах, а именно ее агросектору не хватает.

Как, впрочем, и остальным — несмотря на заполненные газохранилища, запасов для того, чтобы пережить зиму, недостаточно. И дело не в том, что европейцы замерзнут — на отопление-то наскребут. Самое неприятное то, что придется останавливать промышленные предприятия, в том числе, сельскохозяйственные — а это уже прямая угроза голода. Даже если еда будет, малообеспеченным, каковых и в богатой Европе хватает, она окажется не по карману.

ОТНЯТЬ И… ПОДЕЛИТЬ?

Так же, как и удобрения, без которых невозможно представить себе современное сельское хозяйство. Доля России в мировом экспорте химических и минеральных удобрений составляет около 16%. Европа также выпускает удобрения, однако многие предприятия закрываются из-за слишком дорогого газа — его доля в себестоимости аммиака может достигать 80% и даже больше. По данным "Коммерсанта", сейчас на 70% европейских мощностей по выпуску аммиака и карбамида производство существенно снижено или остановлено. Немецкая промышленность "одной ногой в могиле" без российского газа

Возможно, надвигающийся голод станет причиной для очередного смягчения антироссийских санкций. Еврокомиссия уже приняла решение снять санкции с российских удобрений, позволив, однако, приобретать их лишь странам ЕС. Это эгоистичное действие раскритиковал президент России Владимир Путин. "А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?", — задался вопросом российский лидер. Он добавил: "В морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны".

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша в интервью РИА Новости, скопившиеся в портах Европы российские удобрения общим объемом 300 тысяч тонн должны получить возможность беспрепятственного экспорта. А если Россия пожелает бесплатно предоставить эти партии удобрений развивающимся странам, то Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, по его мнению, сможет этому способствовать.

Сейчас сложно сказать, приведут ли проблемы в Европе с нехваткой топлива и продовольствия по приемлемым ценам в ходе предстоящей зимы к отмене наиболее весомых антироссийских санкций. Однако нет сомнений в том, что режим ограничений в отношении России, к которому присоединились европейские страны, в совокупности с негативными последствиями пандемии и климатическими вызовами оказывает беспрецедентное по своим масштабам негативное воздействие на современную Европу.

И ни европейские политики, ни многочисленные мозговые центры по обе стороны Атлантики не могут до конца оценить развитие ситуации и ее последствия. А это, в свою очередь, увеличивает вероятность невиданного до сих пор в объединенной Европе социального взрыва, способного кардинально изменить европейский политический ландшафт.