МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Наполнение топливного бака до отказа чревато различными поломками в топливной системе. Несмотря на то, что у современных авто риск получить повреждения от избыточной заправки ниже, чем у более старых версий машин, все равно возможно нарушение в системе вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Вывеска салона Lada в Москве.

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Опасность заключается в том, что автомобилист этого не заметит, ведь трубки расположены за задним крылом авто. "Таким образом, топливо может попасть на проводку, что чревато возгоранием и коррозией, а также на детали ходовой части, что также создает риски воспламенения", — объясняет он.

В более старых автомобилях, например, представителях линейки "Жигули", бензин может вытекать и наружу, так как крышка бака недостаточно герметично закрывается.

Еще один риск переполнения бензобака — высокая вероятность разрядки аккумулятора, также может выйти из строя и система вентиляции бака, предупреждает Рязанов.

Современные модели могут попросту не завестись, если налить бензина больше, чем нужно. В них встроена электронная система, которая контролирует оптимальную наполняемость бака. По словам эксперта, если ее превысить, сработает предохранение во избежание поломок.