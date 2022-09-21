МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Наполнение топливного бака до отказа чревато различными поломками в топливной системе. Несмотря на то, что у современных авто риск получить повреждения от избыточной заправки ниже, чем у более старых версий машин, все равно возможно нарушение в системе вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Стало известно, когда россиянам ждать первую новинку "АвтоВАЗа"

Опасность заключается в том, что автомобилист этого не заметит, ведь трубки расположены за задним крылом авто. "Таким образом, топливо может попасть на проводку, что чревато возгоранием и коррозией, а также на детали ходовой части, что также создает риски воспламенения", — объясняет он.

В более старых автомобилях, например, представителях линейки "Жигули", бензин может вытекать и наружу, так как крышка бака недостаточно герметично закрывается.

Еще один риск переполнения бензобака — высокая вероятность разрядки аккумулятора, также может выйти из строя и система вентиляции бака, предупреждает Рязанов.

Современные модели могут попросту не завестись, если налить бензина больше, чем нужно. В них встроена электронная система, которая контролирует оптимальную наполняемость бака. По словам эксперта, если ее превысить, сработает предохранение во избежание поломок.