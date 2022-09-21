МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Биржевые торги в России 20 и 21 сентября нервно отреагировали на давление внешних монетарных и геополитических факторов. Однако обвала не произошло, и эксперты ожидают дальнейшей волатильности. Эксперт предрек уход недружественных валют с российской биржи

СЛОЖНЫЕ ТОРГИ

Торги на российских фондовых площадках 20 и 21 сентября были ознаменованы резкими колебаниями на фоне геополитики и новостей от американского Федрезерва. Рынки ждут очередного ужесточения монетарной политики, обусловленного высокой инфляцией, а текущие геополитические риски (связанные с объявлением референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, а затем — с объявлением в России частичной мобилизации) добавили неопределенности.

Однако надо признать: никакого крушения российского фондового рынка не произошло, хотя мобилизация — это событие для страны, без преувеличения, беспрецедентное, не виданное ни в современной России, ни в Советском Союзе с момента окончания Великой Отечественной войны.

Индекс Мосбиржи во второй половине дня 20 сентября заметно снизился, затем вернулся к прежним уровням, однако к завершению торгов все же обвалился" В падении он "пробивал" отметку 2200, что стало минимумом за месяц, после чего наметился отскок. Однако падение все же стало максимальным с начала специальной военной операции (СВО) в третьей декаде февраля.

В начале следующего торгового дня, 21 сентября, индекс заметно восстановился, и по состоянию на 11:20 вырос более чем на 6%. В дальнейшем произошла стабилизация, и в середине торгового дня основной индикатор Мосбиржи колебался в пределах примерно 2110-2140. Около 16:50 он превысил 2150, и лишь ближе к закрытию немного опустился. Неуклонно рос индекс РТС: с уровня 1096 к 14:00 до 1113 по состоянию на 18:30.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Эксперты указывают, что на рынке пока сохраняется неопределенность. Помимо геополитики, на него "давит" еще ряд факторов, и сейчас прогнозирование затруднено. Однако восстановление происходит.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин указывает, что отскок после утреннего "гэпа" вниз, как и само снижение рынка акций РФ последних двух дней, пока не выглядит достаточно масштабными. Он особо отмечает сообщение о планах правительства России покрыть дефицит бюджета за счет повышения налогов и сборов и объявление частичной мобилизации: эти события, по его мнению, содержат существенные риски для индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие недели.

"Крайняя неопределенность, обусловленная указанными выше факторами, затрудняет прогнозирование и очень сильно ограничивает инвестиционный горизонт, — рассуждает эксперт. — По сути, инвесторам остается либо "вслепую" покупать акции российских компаний на долгосрочную перспективу и надеяться на лучшее, либо спекулировать". Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

Сыроваткин не исключает, что в ближайшее время произойдет именно рост спекулятивной активности. "Инвесторы могут краткосрочно "разгонять" какую-то "бумагу", — рассказывает он. — Затем — быстро фиксировать прибыль и переключаться на следующий объект спекуляций. В результате таких действий вчерашние лидеры рынка будут становиться аутсайдерами и наоборот. Нечто похожее мы уже видели весной и летом".

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин отмечает, что отскок на фондовом рынке — это неизбежное явление. "Он не может падать без перерывов, — указывает эксперт. — Вспомните рекордный обвал 24 февраля. Но уже 25 февраля рынок вырос после прохождения пика "маржин коллов". С недавних максимумов "просадка" по индексу МосБиржи составляла почти 20%".

Текущий всплеск волатильности обеспечит повышенную амплитуду колебаний и в ближайшие дни, полагает специалист. "Тем не менее масштаб внутридневных колебаний постепенно будет сокращаться", — отмечает он.