МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Энергокризис осязаемо бьет по Европе: Германия тратит огромные суммы на спасение энергетических компаний, теряет промышленность и вынуждена спонсировать огромную часть пользователей, у которых больше нет денег на оплату счетов. Расходы ЕС и Великобритании на борьбу с энергетическим кризисом составляют сотни миллиардов евро. Но и "Газпрому" нелегко: его экспорт в этом году значительно снизится. Вот-вот стороны окажутся перед выбором: или полностью и окончательно разорвать "газовую дружбу" с далеко идущими последствиями для всех, или мириться. Голодные и замерзшие европейцы заставят отменить антироссийские санкции

ДЕНЕГ НЕ НАПАСЕШЬСЯ

Чтобы оценить количество "пороха в пороховницах", нужно осознавать ситуацию, в котором оказались европейские потребители российского дешевого газа, прежде всего, Германия. По оценке экспертов, после решения о национализации Uniper — крупнейшего импортера российского газа — потраченная на спасение от банкротства только этой энергетической компании сумма достигла 29 млрд евро.

На финансовую помощь Uniper, VNG, Sefe (бывшая Gazprom Germania) — трех крупнейших компаний, обеспечивающих энерго- и газоснабжение страны Германии — Берлин потратил более 40 млрд евро. Uniper будет национализирован. Обсуждается национализация Sefe — оператора подземных хранилищ газа в Германии.

"Государство делает все возможное, чтобы положение компаний на рынке оставалось стабильным", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Национализация энергетических компаний — осознанная необходимость, которая позволит не допустить сбоев в снабжении электроэнергией и газом населения, а также наиболее важных промышленных предприятий. Однако повышение цен избежать невозможно. Хабек сообщил, что в октябре для потребителей газа вводится дополнительный налог. Это позволит сократить убытки энергетических компаний, которые после прекращения поставок российского газа вынуждены покупать дорогое топливо на спотовом рынке — в первую очередь, американский СПГ.

При этом правительства европейских стран тратят огромные средства на финансовую помощь энергетическим компаниям и субсидии для потребителей электроэнергии и газа. В целом, по оценке брюссельского института "Брейгель", страны ЕС потратили на противодействие последствиям энергокризиса почти полмиллиарда евро. Это сумма включает финансовую помощь энергетическим компаниям и субсидии потребителям электроэнергии и газа. Затраты на те же цели Великобритании составили 178 млрд евро.

Германия, ведущая экономика Европы, израсходовала на преодоление энергетического кризиса с конца сентября прошлого года по настоящее время свыше 100 млрд евро — больше, чем какая-либо другая страна ЕС.

Немалая часть этой суммы ушла на заполнение ПХГ дорогим американским газом, поскольку поставки из России сократились более чем на две трети к прошлогоднему уровню. Потратив огромные средства, германское правительство накопило большие запасы газа — подземные хранилища страны, способные вместить до 24,5 млрд куб. м, заполнены более, чем на 90%. Однако этих объемов может оказаться недостаточно в случае полного прекращения поставок из России, поэтому германских портах размещаются плавучие СПГ-терминалы.

В порту города Любин компания Deutsche ReGas намерена установить плавучий терминал для приема и регазификации СПГ. Запуск терминала мощностью 4,5 млрд куб. м/ г ожидается до конца этого года.

Кроме того, в 2023 года планируется ввести в строй еще два плавучих терминала для приема СПГ в городах Вильгельмсхафен и Брунсбюттеле. После регазификации эти терминалы смогут поставлять потребителям до 2,5 млрд куб. м/г.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ "ГАЗПРОМА"

У России ситуация в целом лучше, если смотреть на нее в краткосрочной перспективе. С одной стороны, из-за сокращения поставок в Европу экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье (европейские страны, Турция и Китай) уменьшится в этом году минимум на 50 млрд куб. м. В 2021 году поставки в дальнее зарубежье составили 185,1 млрд куб. м газа.

С другой стороны, снижение экспорта газа в этом году было полностью нивелировано ростом средней цены реализации газа в дальнее зарубежье, считает Фамил Садыгов, заместитель главы «Газпрома». Более того, в новой редакции бюджета компании отражен рост выручки от реализации газа за рубежом более, чем на треть.

"Рост доходов… позволяет компенсировать увеличение расходной части по операционной деятельности, связанной с ростом налоговых выплат по НДПИ во втором полугодии", — сообщил Садыгов. Компания ожидает, что свободный денежный поток компании позволяет выплачивать запланированные дивиденды.

В целом же многие эксперты ожидают снижения доходов от экспорта энергоносителей в 2023 году — грядущая рецессия в большинстве стран снизит спрос на топливо, соответственно, цены упадут. Кроме того, усилится влияние санкций на российский экспорт. Конечно, российский газ будет востребован в мире, прежде всего, в Азии. Но проблема в том, что действующая трубопроводная инфраструктура почти полностью "заточена" под Европу, и развернуть потоки вспять одним махом невозможно. Грандиозные проекты вроде "Силы Сибири — 2" и магистрального газопровода из Монголии в Китай пока лишь в стадии проектирования. "Помощи не будет": США "кинули" Европу с нефтью и газом

Пока «Газпром» увеличил инвестиционную программу и намерен направить больше средств на развитие ресурсной базы действующей «Силы Сибири». В связи с сокращением экспорта в Европу эта труба приобретает особое значение. В этом году экспорт газа по «Силе Сибири» идет с превышением плана и может достичь 16 млрд куб.м. Но, конечно, это не покроет снижения экспорта в Европу. По оценке испанского министра Тересы Рибера, он упал на 82%, а доля российского экспорта в Европе с 40% в январе этого года снизилась до 10%.

У КОГО СДАДУТ НЕРВЫ

В этой ситуации у сторон осталось лишь два варианта — либо окончательно покончить с "газовой дружбой" с далеко идущими последствиями для обеих, либо искать компромиссы. Многие эксперты уверены, что развязка случится уже этой зимой: скорее всего, Европа не замерзнет, а "Газпром" не обеднеет, однако, пережив несколько холодных месяцев, они начнут приспосабливаться к новым реалиям. При этом европейская экономика окажется отброшена на десятилетия назад, а российский бюджет лишится части доходов.

Другой вариант, более предпочтительный для всех — разрешение противоречий и поиск взаимоприемлемого компромисса. Уже в конце февраля (а, возможно, и в январе, если зима окажется морозной) европейские ПХГ опустеют до критических отметок — это и станет кульминацией противостояния. Тогда и стоит ждать судьбоносных решений, которые определят газовую инфраструктуру на многие годы вперед.

Очевидно, что их предпосылки будут лежать не в политической, как сейчас утверждают многие на Западе, а чисто в экономической плоскости. Именно борьба за передел рынка, а вовсе не мифическая "поддержка Украины" лежит в основе газового конфликта. Там же, судя по всему, спрятано и его разрешение.