МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В банках порой пользуются двумя простыми вещами: низкой финансовой грамотностью россиян и стремлением заработать повышенный процент на вложенные деньги. "Выгодный" вклад на таких условиях может оказаться вовсе не вкладом и иметь "подводные камни", пояснил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. АСВ планирует накопить 190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов

При общении с сотрудником банка неожиданное предложение вклада с более высоким процентом может сбить с толку и клиент подпишет договор, не особо вчитываясь в текст документа. И это будет ошибка.

"Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на 3 — 5 лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)", — пояснил эксперт.

Хорошо, если ПИФ является открытым, то есть его стоимость каждый день известна и приобретенные активы можно будет продать, пусть и с потерей части средств, если его стоимость уменьшилась. Но порой деньги вкладывают в закрытый паевой фонд без права на снятие через оговоренный срок, например, полгода, год или два, и никто не гарантирует, что за это время стоимость активов вырастет.

"Например, в 2022 году достаточно большое число компаний понесло существенные потери в капитализации из-за обвала на рынке акций", — напомнил Переславский. А, значит, и вложенная в такие ценные бумаги сумма снизилась.

Эксперт рекомендует внимательно знакомиться со всеми условиями договора (в том числе, написанными мелким шрифтом) и спрашивать у менеджера, подпадает ли именно этот предложенный вариант накопления средств под действие государственной программы страхования вкладов.