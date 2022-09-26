МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Европа и США угрожают России новыми санкциями, но по факту предъявить им больше нечего — все "тузы из рукава" уже вынуты и задействованы. При этом на фоне ухудшения экономической ситуации на Западе все сильнее голоса, призывающие к отмене ограничений. Что для этого должно произойти и в каком случае возможны уступки? У одной из сторон газового спора уже скоро сдадут нервы

На фоне геополитического обострения Европа готовится принять очередной пакет антироссийских санкций. Новые предложения ЕС может представить уже на этой неделе. Что будет в пакете, остается лишь догадываться, однако, по предварительным данным, на сей раз обойдется без энергетики. Идея введения единого потолка цен на нефть не пользуется поддержкой в регионе, а ограничения на мирный атом могут помешать обслуживанию АЭС в самой Европе. Кроме того, такой вариант заблокировала бы Венгрия, которая сотрудничает с Россией по строительству АЭС "Пакш-2".

В "сухом остатке" новые персональные санкции и финансовые ограничения, но тут речь может идти лишь о распространении уже действующих рестрикций, например, отключенииот системы SWIFT новых банков. О новых санкциях обещают в ближайшие дни объявить и США, но и у них возможности по большей части исчерпаны: вероятны лишь дополнительные меры в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые ее поддерживают.

В этой ситуации речи о смягчении санкций нет — это подтвердил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сиярто. По мнению экономиста Василия Колташова, из-за зависимости еврократии в Брюсселе и национальных правительств европейских стран от США, можно ожидать санкций, касающихся нефти и российского газа. "Ничего нельзя исключать, более того, если Запад увидит, что таким образом сможет изменить принцип рыночного формирования цен на энергоносители, он пойдет на любые меры", — уверен эксперт.

Он напомнил, что цены на нефть значительно падают, в том числе, на фоне сжатия западных экономик за счет резкого повышения учетных ставок. Принятые решения могут быть не совсем в пользу России, но чем они будут резче — тем больнее окажется удар по самому Евросоюзу. Последствия для экономики могут оказаться катастрофичными.

Это уже начали осознавать и в Европарламенте. Так, депутат от Бельгии Том Вандендрисше высказал мнение, что экономические санкции обладают возвратный эффект и нельзя допустить этого — лучше начать договариваться.

Частичное смягчение санкций мы уже могли наблюдать в июле — ЕС сделала исключение для транспортировки нефти в третьи страны, операций с сельхозпродукцией (а также удобрениями) и закупок медоборудования. То, что произошло однажды, возможно и снова.

САНКЦИОННЫЙ РАЗВОРОТ

Но для этого мышление европейцев должно перестроиться. Это уже происходит — в странах региона формируется на национальном уровне партия отмены санкций. В ее основе лежит общность интересов бизнеса, производственного капитала и наемных работников. На общественных началах создаются настоящие народные фронты, которые противостоят находящимся у власти администрациям. Это должно привести к смене власти и падении правительств, которые вводили санкции — пусть не сразу и не быстро, считает Колташов.

"Первой ласточкой" можно назвать Италию, где по итогам выборов победили правоцентристы. Они уже озвучили, что не намерены идти на поводу у Вашингтона и главной целью ставят интересы своей страны.

Чтобы не потерять власть, Брюссель и действующие администрации должны корректировать санкционную политику, как это уже произошло с отменой запрета на российскую танкерную нефть в Европе. "Для красоты это можно компенсировать персональными санкциями, которые продолжают вводиться", — рассуждает Колташов.

БОЛЬШЕ НЕ ГЕГЕМОН

Изменить ситуацию может и радикальное ухудшение европейской экономики. Найти альтернативу российским энергоносителям не так просто — поставки на зиму уже законтрактованы и расписаны. Например, канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в страны Ближнего Востока, чтобы договориться о поставках, но, все, что он смог "выбить" — одна партия СПГ из ОАЭ в начале 2023 года. Катар слишком сильно задрал цену, а разногласия с саудитами оказались слишком велики, чтобы вообще обсуждать энергетику.

Вряд ли Европа в буквальном смысле слова замерзнет и оголодает, но новый виток энергокризиса, который уже предсказывают из-за подорожания фрахта танкеров и их дефицита, может ее в буквальном смысле слова разорить. Уже сейчас свободных газовозов практически нет, а цены на поставку выросли в разы. Голодные и замерзшие европейцы заставят отменить антироссийские санкции

Если зима окажется суровой, Европа встанет перед выбором — похоронить свою экономику и политическую стабильность или научиться руководствоваться своими интересами. Если в ключевых странах к власти придут те, кто реально оценивает ситуацию и способен договариваться, смягчение санкций весьма вероятно.

Помочь этому процессу могут и союзники России, если решат объединиться. Координация действий упростит доступ товаров через параллельный импорт, финансовое сотрудничество и развитие торговли в нацвалютах. Таким образом, крупные развивающиеся страны получат экономическую выгоду от сотрудничества с Россией и покажут, что независимы от Вашингтона и Брюсселя, таким образом, "подложив свинью" коллективному Западу. Это ускорит формирование новых геополитических центров силы, которые положат конец американской гегемонии.