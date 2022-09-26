Вышли из себя: кто готовит в Европе санкционный разворот
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Европа и США угрожают России новыми санкциями, но по факту предъявить им больше нечего — все "тузы из рукава" уже вынуты и задействованы. При этом на фоне ухудшения экономической ситуации на Западе все сильнее голоса, призывающие к отмене ограничений. Что для этого должно произойти и в каком случае возможны уступки?
На фоне геополитического обострения Европа готовится принять очередной пакет антироссийских санкций. Новые предложения ЕС может представить уже на этой неделе. Что будет в пакете, остается лишь догадываться, однако, по предварительным данным, на сей раз обойдется без энергетики. Идея введения единого потолка цен на нефть не пользуется поддержкой в регионе, а ограничения на мирный атом могут помешать обслуживанию АЭС в самой Европе. Кроме того, такой вариант заблокировала бы Венгрия, которая сотрудничает с Россией по строительству АЭС "Пакш-2".
В "сухом остатке" новые персональные санкции и финансовые ограничения, но тут речь может идти лишь о распространении уже действующих рестрикций, например, отключенииот системы SWIFT новых банков. О новых санкциях обещают в ближайшие дни объявить и США, но и у них возможности по большей части исчерпаны: вероятны лишь дополнительные меры в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые ее поддерживают.
В этой ситуации речи о смягчении санкций нет — это подтвердил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сиярто. По мнению экономиста Василия Колташова, из-за зависимости еврократии в Брюсселе и национальных правительств европейских стран от США, можно ожидать санкций, касающихся нефти и российского газа. "Ничего нельзя исключать, более того, если Запад увидит, что таким образом сможет изменить принцип рыночного формирования цен на энергоносители, он пойдет на любые меры", — уверен эксперт.
Он напомнил, что цены на нефть значительно падают, в том числе, на фоне сжатия западных экономик за счет резкого повышения учетных ставок. Принятые решения могут быть не совсем в пользу России, но чем они будут резче — тем больнее окажется удар по самому Евросоюзу. Последствия для экономики могут оказаться катастрофичными.
Это уже начали осознавать и в Европарламенте. Так, депутат от Бельгии Том Вандендрисше высказал мнение, что экономические санкции обладают возвратный эффект и нельзя допустить этого — лучше начать договариваться.
Частичное смягчение санкций мы уже могли наблюдать в июле — ЕС сделала исключение для транспортировки нефти в третьи страны, операций с сельхозпродукцией (а также удобрениями) и закупок медоборудования. То, что произошло однажды, возможно и снова.
САНКЦИОННЫЙ РАЗВОРОТ
Но для этого мышление европейцев должно перестроиться. Это уже происходит — в странах региона формируется на национальном уровне партия отмены санкций. В ее основе лежит общность интересов бизнеса, производственного капитала и наемных работников. На общественных началах создаются настоящие народные фронты, которые противостоят находящимся у власти администрациям. Это должно привести к смене власти и падении правительств, которые вводили санкции — пусть не сразу и не быстро, считает Колташов.
"Первой ласточкой" можно назвать Италию, где по итогам выборов победили правоцентристы. Они уже озвучили, что не намерены идти на поводу у Вашингтона и главной целью ставят интересы своей страны.
Чтобы не потерять власть, Брюссель и действующие администрации должны корректировать санкционную политику, как это уже произошло с отменой запрета на российскую танкерную нефть в Европе. "Для красоты это можно компенсировать персональными санкциями, которые продолжают вводиться", — рассуждает Колташов.
БОЛЬШЕ НЕ ГЕГЕМОН
Изменить ситуацию может и радикальное ухудшение европейской экономики. Найти альтернативу российским энергоносителям не так просто — поставки на зиму уже законтрактованы и расписаны. Например, канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в страны Ближнего Востока, чтобы договориться о поставках, но, все, что он смог "выбить" — одна партия СПГ из ОАЭ в начале 2023 года. Катар слишком сильно задрал цену, а разногласия с саудитами оказались слишком велики, чтобы вообще обсуждать энергетику.
Вряд ли Европа в буквальном смысле слова замерзнет и оголодает, но новый виток энергокризиса, который уже предсказывают из-за подорожания фрахта танкеров и их дефицита, может ее в буквальном смысле слова разорить. Уже сейчас свободных газовозов практически нет, а цены на поставку выросли в разы.
Если зима окажется суровой, Европа встанет перед выбором — похоронить свою экономику и политическую стабильность или научиться руководствоваться своими интересами. Если в ключевых странах к власти придут те, кто реально оценивает ситуацию и способен договариваться, смягчение санкций весьма вероятно.
Помочь этому процессу могут и союзники России, если решат объединиться. Координация действий упростит доступ товаров через параллельный импорт, финансовое сотрудничество и развитие торговли в нацвалютах. Таким образом, крупные развивающиеся страны получат экономическую выгоду от сотрудничества с Россией и покажут, что независимы от Вашингтона и Брюсселя, таким образом, "подложив свинью" коллективному Западу. Это ускорит формирование новых геополитических центров силы, которые положат конец американской гегемонии.
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