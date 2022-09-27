МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Несмотря на падение цен на нефть и рост доллара к большинству других валют на фоне продолжающегося повышения процентных ставок в США, рубль продолжает свое решительное укрепление. Тому есть ряд причин, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Доллар укрепился к рублю, а евро обновил исторические минимумы

Частично это связано с налоговым периодом, но это не главное, отметил он. Основным фактором, по его мнению, является ожидание западных санкций против НКЦ после проведения референдумов по присоединению части украинских территорий к России.

"Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него", — сказал Суверов.

Инвестстратег добавил, что против доллара играет и сохранение многочисленных валютных ограничений.

Но есть и факторы против рубля, кроме падения цен на нефть и политических рисков, и прежде всего это потенциальное увеличение дефицита госбюджета, сказал Суверов.

Также против нацвалюты могут сыграть возможные валютные интервенции в рамках нового бюджетного правила, которые власти обсуждают. По мнению инвестстратега, рубль, скорее всего, не сможет долго игнорировать укрепление доллара к другим мировым валютам на фоне политики ФРС.