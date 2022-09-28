МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепился против доллара до 2-месячного максимума, стоимость евро и китайского юаня упала до минимума с 1 июля. Укреплению нацвалюты способствует несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Кто будет расплачиваться за долги Америки

Первый — это сентябрьский налоговый период. Давление продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пикового дня платежей в рамках сентябрьского налогового периода (26 сентября, НДС, НДПИ, акцизы) стало одним из ключевых факторов укрепления рубля.

Второй фактор — исчезновение премии за риск скорого введения бюджетного правила. Из представленного на прошлой неделе проекта бюджета РФ на 2023-2025 годы следует, что бюджетное правило отложено на более поздний срок. Даже если оно заработает в следующем году, это не перспектива ближайших дней или недель. Напомним, в августе активно ходили разговоры о том, что новое бюджетное правило может начать функционировать в сентябре. Но этого не случилось.

Третий фактор — желание резидентов и банков избавиться от валюты на фоне рисков санкций в отношении биржевой валютной инфраструктуры из-за объявления референдумов. Слухи о том, что НКЦ может оказаться под санкциями, циркулировали еще летом. В связи с референдумами таки слухи активизировались вновь, как и беспокойство о том, что под санкции может попасть Московская биржа.

На прошлой неделе глава Набсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявил в рамках XIX Международного банковского форума о возможности отказа от торговли долларом и перепродаже права торговать им. Подобного рода комментарии могли стимулировать желание уходить из валют недружественных государств, укрепляя рубль, заключил Шульгин.