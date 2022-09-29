МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Происшествия с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2" пока не оказывают влияния на экологию, однако перспективы Европы пережить зиму ухудшаются принципиально, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Европа вряд ли получит зимой газ по "Северному потоку", заявили в Австрии

"Пока ситуация на экологию не влияет: газ не нефть. Нефть несет существенный ущерб окружающей среде. Газ просто поднимается на поверхность. Он легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет", — пояснил он.

Эксперт добавил, что из-за ЧП немного нервничают климатологи. "Они считают метан агрессивным парниковым газом. Его дополнительные выбросы в атмосферу провоцируют глобальное потепление. Хотя здесь объемы газа не такие гигантские, чтобы существенно повлиять на климат", — добавил собеседник агентства.

Юшков подчеркнул, что в стоимостном выражении — при нынешних ценах на газ в Европе в 2 тысячи долларов за тысячу кубов — из трех поврежденных ниток выйдет газа на сумму порядка двух миллиардов долларов. "Но для окружающей среды — это незначительно, тем более, что климатологов сейчас никто не слушает", — добавил он.

Взорваться этот газ сейчас не может, потому что там установили защитную зону в пять морских миль (около 9 километров) и подплыть к зоне ЧП, чтобы "чиркнуть зажигалкой" нельзя. Если бы это произошло, тогда да, этот газ бы загорелся. Но пока его никто не поджег, он будет выходить на поверхность и растворяться в атмосфере.

"В воде он не растворяется, поэтому никак воздействовать на окружающую среду не может. Ничего страшного и сравнимого с Мексиканским заливом (взрыв нефтяной платформы с последующей утечкой нефти в 2010 году — ред.). В Мексиканском заливе хлестала нефть из скважины и распространялась по поверхности воды. Нефть легче воды и тяжелее воздуха. Поэтому она не растворялась и не испарялась, а просто растягивалась по поверхности, создавая пленку на большие расстояния, не пропуская кислород в воду. Поэтому рыба гибнет, птицы садятся на пораженную поверхность воды, пачкаются нефтью, из-за чего не могут летать и умирают. В этом основная проблема нефти. А газ такой пленки не создает, в воде не остается, поэтому ничем подобным нынешнее ЧП не грозит", — рассказал эксперт.

Формально ЧП в Балтийском море не повлияет и на поставки газа в Европу: "Северный поток — 2" так и не был запущен, а первый трубопровод остановлен в первых числах сентября из-за вышедшей из строя последней турбины, способной создавать давление в трубе. Стратегически это очень сильно может ударить по Европе: европейцы лишаются подстраховки. Они предполагали, что если начнется жесткий экономический или энергетический кризис, жесткая зима или остановятся поставки из других источников, то все-таки можно будет договориться с Россией о поставках по "Северному потоку" или "Северному потоку —2". А сейчас у них этой возможности уже не будет, подытожил представитель ФНЭБ.