МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сегодня граждане, мобилизуемые в ряды Вооруженных сил России, могут рассчитывать на целый ряд выплат: денежное довольствие на уровне контрактников, поступления от регионов (единоразовые и ежемесячные). Кроме того, в Госдуму внесена инициатива однократно заплатить мобилизованным по 300 тысяч рублей. Не исключено, что в будущем появятся и другие выплаты, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Минцифры запустило на "Госуслугах" форму по отсрочке от мобилизации

Возникает вопрос: как все эти средства будут доходить до адресатов? Эксперт уверен, что никаких проблем с этим возникнуть не должно. Выплаты будут производиться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц. Реквизиты счетов и карт, к ним привязанных, оборонное ведомство должно спросить у гражданина после признания его годным к службе по состоянию здоровья и вручения мобилизационного предписания, уточняет он.

Кроме того, списки мобилизованных от того или иного региона должны быть оперативно переданы военкоматами в региональные правительства для оперативного оформления установленных главами регионов выплат.

Юрист напоминает, что за мобилизованными сохраняется рабочее место, а по имеющимся кредитным обязательствам предоставляются значительные послабления (каникулы или амнистия).

"Следует отметить, что получаемые выплаты будут облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, как и любой официальный доход. Также в отношении мобилизованных граждан федеральной службой судебных приставов может быть приостановлена работа по взысканию задолженности по имеющимся исполнительным листам", — указывает Соловьев.

В целях полного и бесперебойного обеспечения своей семьи денежными средствами можно оформить перевод части средств не на свой личный банковский счет, а на счет своего близкого родственника. Об этом необходимо позаботиться заранее, оставив соответствующее поручение в банке, так как в зоне проведения СВО пользование смартфонами запрещено. Соответственно, на будет доступа и к мобильному банковскому приложению, поясняет эксперт.

По словам эксперта перед отбытием на службу гражданину имеет смысл нотариально оформить доверенность на доступ ближайших родственников к объектам недвижимости и счетам. "По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов", — отмечает Соловьев.