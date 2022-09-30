МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Угроза попасть под прослушку личных или деловых разговоров существует практически всегда. Прослушку "из любопытства" или в корыстных целях выявить не так то просто, поэтому от неожиданно подаренных устройств лучше отказаться, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Россиянам рассказали, как определить прослушку через смартфон

По его словам, не стоит принимать подарки в виде гаджетов от малознакомых людей. В случае, если такой подарок уже принят — не стоит этим устройством пользоваться. Дело в том, что на него может быть установлена прослушка.

"Если поработал профи, то "жучок" обнаружит только специалист, но если за дело брался хакер-любитель с минимумом знаний — заподозрить неладное будет проще", — пояснил он.

Подсказать, что на вашем устройстве прослушка, могут такие признаки, как быстрая разрядка гаджета, сильный нагрев телефона при разговоре или появления на устройстве приложений, которые вы не ставили.

Собеседник агентства напомнил также, что снизить риски заражения шпионским софтом можно, устанавливая приложения только из официальных источников. "Отслеживайте, какие разрешения вы даете установленным программам. Регулярно проверяйте список приложений. Обнаружили среди них новые или незнакомые — это повод задуматься. Не передавайте свой телефон в чужие руки, даже если вас просят "сделать всего лишь один звонок". Пользуйтесь антивирусом, а конфиденциальную информацию лучше передавать тет-а-тет, а не по телефону", перечислил спикер.