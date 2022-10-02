МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Чаще всего кнопочные телефоны используются в качестве запасных, так как отдельные модели могут работать без подзарядки месяц. В беседе с агентством "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, на что стоит обратить внимание, выбирая кнопочный гаджет. Интерес россиян к онлайн-покупкам кнопочных телефонов за год вырос на 22%

В первую очередь, при выборе надо учитывать потребности конкретного пользователя, отметил он. "Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать. Хотя в целом фото на таких телефонах среднего или низкого качества, а диагональ дисплея в любом случае очень маленькая", — отметил собеседник агентства.

Также стоит изучить такие характеристики, как объем батареи и выбрать аппарат с наибольшей автономностью, который может долго держать зарядку и при активном использовании, и в выключенном состоянии.

Но важно понимать изначально, что такие телефоны уступают в удобстве смартфонам, добавил Бодров.

"По сути, все те же функции, что и в обычном смартфоне. Очевидные минусы — маленький экран и набор через кнопки, который может занимать дополнительное время", — пояснил эксперт.

Есть и плюсы. Например, съемный аккумулятор: если с ним что-то случится, его легко заменить. Также удобно, что с собой можно взять дополнительный аккумулятор, и тогда за минуту вы получаете телефон со 100% уровнем зарядки. "Немалое преимущество — это дешевизна таких устройств и прочность. В случае поломки приобрести новый аппарат будет не очень затратно. Отдельный плюс могут отметить люди с плохим зрением, так как за счет наличия кнопок набирать текст и номер проще", — резюмировал представитель Роскачества.