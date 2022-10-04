МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Обычно внимание сотрудников ГИБДД привлекают автомобили, которые явно выделяются из общего потока транспортных средств. Это отличие может заключаться как во внешнем виде автомобиля, так и в поведении водителя, который им управляет, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Спрос россиян на автозапчасти вырос за год в 23 раза

Естественно, обращают на себя внимание тонированные машины с изобилием наклеек и "псевдоспортивных элементов тюнинга". Также велик риск и у автомобилей с явными признаками неисправностей, добавляет он.

Кроме того, повышают риск общения с сотрудниками ДПС громкий выхлоп, грязные кузов и стекла. Конечно же, шины не по сезону тоже могут привлечь внимание.

"А если на вашем автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебедки, то частые встречи с сотрудниками ГИБДД практически предрешены, уверяет эксперт. То же касается и световых приборов. Различные тюнинговые фары точно нарушают законодательство и негативно влияют на безопасность", — предупреждает эксперт.

Кроме того, вероятность общения с представителями власти повышает и неправильный стиль вождения. "Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге — это признак того, что водителю есть, что скрывать. И наметанный глаз сотрудника ДПС сразу выделит такого пилота в потоке транспортных средств. Так что, будьте адекватны и законопослушны, и тогда общаться с представителями ГИБДД вам не придется", — подытожил Васильев.