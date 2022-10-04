МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Инфляция в Европе, безвольно бредущей в фарватере интересов США, в текущем году побила не один рекорд, но никуда не денется и в следующем. Однако еще обиднее для европейцев прогноз, согласно которому в 2023 году в Штатах цены вырастут заметно меньше, чем в Старом Свете. Почему так получилось, разбирался "Прайм". Европа провалила тест на отказ от российского газа, не дожидаясь зимы

ИНФЛЯЦИОННЫЙ КУЛЬБИТ

Когда в прошлом году началась "пандемическая" инфляция, считалось, что она с большей вероятностью сохранится в США, где стимулы были намного сильнее, а потребительский спрос выше, чем в Европе. Но энергетический кризис кардинально изменил ситуацию, заметил Bloomberg.

Рост цен в еврозоне уже два месяца подряд опережает разгон инфляции в Соединенных Штатах. В сентябре разрыв, вероятнее всего, увеличился (статистика по США еще не вышла): общеевропейская инфляция в прошлом месяце достигла 10%, а в Германии — ускорилась до 10,9%. Для сравнения, в США в августе она составляла 8,3%, это ниже, чем в июле.

Еще более поразил обозревателя агентства тот факт, что экономисты прогнозируют инфляцию в Европе в следующем году на уровне около 5%, в то время как в США, как ожидается, она замедлится примерно до 3%.

В ОСНОВЕ — ЭНЕРГЕТИКА

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин указывает, что Европа страдает от импортируемой инфляции: максимальный процентный рост в годовом сопоставлении показывает стоимость электроэнергии, которая является производным от стоимости энергоносителей. В США ситуация лучше, поскольку в этом плане страна самодостаточна и сама обеспечивает себя необходимым сырьем, которое Европа вынуждена импортировать.

"Именно поэтому природный газ в Европе стоит в разы дороже, чем в США. А не потому, что экономическая активность в Европе в разы выше", — отмечает эксперт.

В этом смысле природа инфляции в США и Европе различается. И у ФРС, похоже, больше шансов обуздать ее с помощью монетарных мер, чем у ЕЦБ, делает вывод специалист. "Кроме того, впереди зима и пик отопительного сезона, поэтому цены на энергоносители в регионе еще довольно долго могут оставаться на высоких уровнях", — рассуждает Сыроваткин.

Одновременно агрессивное в целом повышение ставок ведущими центробанками мира создает риски погружения в рецессию всей мировой экономии, полагает эксперт. А это, в свою очередь, чревато ослаблением спроса и мировых цен на сырье. В таком случае энергоносители из других регионов мира могут быть перенаправлены в Европу, что будет способствовать устранению дефицита и снижению цен.

"Однако вряд ли это произойдет в самое ближайшее время, поэтому до весны инфляция в Европе может оставаться высокой, — резюмирует специалист. — Но уже в марте начнет действовать такой фактор, как эффект высокой базы, и темпы роста потребительской инфляции в регионе могут замедлиться в годовом сопоставлении".

Главный директор по энергетическому направлению Фонда "Институт энергетики и финансов" (ФИЭФ) Алексей Громов, в свою очередь, допускает и обратную вероятность. Инфляция в ЕС в размере 5% — это довольно оптимистичная оценка, полагает он. Дальнейшее развитие событий в европейской экономике будет зависеть от стабильности энергоснабжения, указывает эксперт. "При этом любые форс-мажоры, а их риски в нынешней ситуации, включая взрывы на "Северных потоках", возрастают, перечеркнут прогнозы по инфляционным ожиданиям в Европе", — рассуждает он.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Громов также напоминает, что инвесторы при возникновении в мире финансовой нестабильности зачастую бегут в доллар, то есть стараются переждать период неопределенности и повышенных рисков за счет конвертации своих средств в американскую валюту, которая считается сравнительно более надежным активом.

В настоящее время наблюдается "исход" из европейских активов, в первую очередь немецких, в американские, утверждает он. Переток европейских инвестиций в США, по данным эксперта, уже превысил отток китайских средств из Соединенных Штатов.

"США сейчас выжимают ресурсы и потенциал из европейских стран, и все это только благодаря тому, что на протяжении многих лет американское государство вкладывалось в партийную номенклатуру стран Евросоюза, вырастило абсолютно контролируемую брюссельскую бюрократию, — рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — И получило теперь возможность втянуть страны, входящие в Евросоюз, в санкционную войну, запретив европейским компаниям приходить в Россию". Европа лишилась последнего шанса на спокойную зиму

В противном случае естественным было бы бегство компаний из Евросоюза именно в российскую экономику, где есть и трудовые ресурсы, и энергоресурсы, где есть практически все сырье для того, чтобы европейские предприятия могли адаптироваться на новой родине. Не инвестировать и что-то развивать, а просто переехать в Россию как в регион постоянного инвестирования. США отсекли эту возможность. Запретили фактически, объявив, что Россия — неправильная страна, с неправильной политикой, которую нужно ненавидеть, и "только посмейте сделать какое-нибудь движение в эту сторону". Вывод западных компаний с российского рынка был отчасти продиктован этим американским интересом. Ну, а дальше они стали "выжимать" эти "лимоны". И в этом смысле санкции действительно работают в пользу Соединенных Штатов.

Но и у США есть проблемы, которые нисколько не ослабли в 2022 году. Однако положение немного смягчается тем, что они нашли способ грабить Европу, которая, в свою очередь, становится пленницей Соединенных Штатов и страдает из-за проамериканской политики.