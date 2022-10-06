МОСКВА, 6 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Евросоюз ввел новый, восьмой, пакет антироссийских санкций: среди новых мер — ограничения на уголь, пластика, транспортных средств, криптоактивы россиян и резидентов страны и многое другое. Однако основной компонент нового пакета санкций против России — попытка ввести верхний предел для цен на российскую нефть. Что из этого выйдет и каких последствий ждать рынку энергоносителей, разбирался "Прайм". "Зальют дешевой нефтью": ОПЕК+ поставил крест на планах Запада

ВОСЬМОЙ ПАКЕТ

Страны-члены Европейского Союза в четверг приняли очередной — уже восьмой — пакет антироссийских санкций. Его согласование потребовало

от постоянных представителей стран ЕС многодневных обсуждений. Утвержденные в итоге меры включают как экономическую составляющую, так и расширение списка персональных рестрикций.

Новые санкции расширяют ограничения на товарные поставки. Запрещается импорт конечной продукции и полупродуктов из стали. Вне закона теперь экспорт всех видов угля, машин и приборов, пластмассы, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и украшений (кроме золотых), продукции военного назначения. Запрещается предоставление услуг в области юриспруденции, финансового и IT-консалтинга, архитектуры и инжиниринга, а также любое сотрудничество с Российским морским регистром судоходства.

Продлевается запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России. Также будет ограничена продажа, передача или экспорт дополнительных товаров, используемых в авиационном секторе

В Еврокомиссии утверждают, что эти торговые ограничения затронут российский экспорт на сумму в 7 миллиардов евро.

Граждане стран ЕС больше не смогут занимать руководящие посты в "определенных государственных предприятиях". Отдельно упоминается запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.

Также ЕС ввел новый критерий листинга, который позволит применять санкции к лицам, способствующим нарушениям запрета на обход санкций.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — НЕФТЬ

Отдельного внимания заслуживает согласованная в рамках восьмого пакета антироссийских санкций попытка установить потолок цен на российскую нефть. Пока только устанавливается база для "черного золота", перевозимого морем в третьи страны. Кроме того, вводится запрет на морскую транспортировку этого сырья, если оно было закуплено по цене, превышающей установленный потолок. Он начнет действовать для сырой нефти с декабря, для нефтепродуктов — с февраля следующего года.

Судя по реакции наблюдателей в России и за ее пределами, именно тема ограничений в нефтяной сфере является наиболее важным с практической точки зрения компонентом нового санкционного пакета. Да и некоторые страны ЕС в ходе согласований выразили обеспокоенность, в первую очередь, именно планами Брюсселя внедрить верхний предел цен на нефть. Среди них были Греция и Кипр.

Но у России есть свои методы противодействия санкционной истерии Запада. Она может резко сократить добычу нефти. По оценкам Bloomberg, речь может идти о 3 миллионах баррелей в сутки, если ЕС и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское "черное золото".

Американское агентство ссылается на мнение главы консалтинговой компании Rapidan Energy Group, который указывает, что Россия может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям. "Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся можно нарастить добычу ресурсов", — указал он. А управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners пояснил, что "даже половина от этого (т.е. 1,5 млн баррелей в сутки — прим. ред.) может оказать немедленное давление на рынки".

Сокращение производства — не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. У России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу "Дружба" и маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чтобы "в любом случае фактически поднять цены".

Более того, уже 5 октября, через несколько часов после того, как страны ЕС подписали свой восьмой пакет антироссийских санкций, Россия заявила, что ограничения в отношении ее нефти будут иметь неприятные последствия и могут привести к временному сокращению добычи в стране. Во вчерашнем интервью Bloomberg TV вице-премьер России Александр Новак повторил предупреждение, что Россия не будет продавать нефть каким-либо странам, которые примут ограничения. Не дождались зимы: Европа провалила тест на отказ от российского газа

В тот же день, 5 октября, члены альянса ОПЕК+ договорились в Вене сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. И хотя, по выражению аналитиков Citigroup, это может разозлить основных покупателей сырья, подтолкнув США к заключению ядерной сделки с Ираном и ускорению планов по введению потолка цен на покупки нефти у России, вряд ли альянс откажется от своих планов.

Однако действия ОПЕК+ могут заставить Конгресс США вернуться к обсуждению законопроекта NOPEC, который даст возможность подавать иски против стран-экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства, говорится в отчете банка. Даст ли это ожидаемый Вашингтоном результат — другой вопрос.