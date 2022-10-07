МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Онлайн-сервисы заняли прочное место в нашей жизни: вызов такси, оплата квитанций, меню ресторана по QR-коду. Однако, чем популярнее такие сервисы, тем привлекательнее они для мошенников, охотящихся за деньгами россиян, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджеры

По мнению эксперта, нельзя терять бдительности при использовании онлайн-услуг. В первую очередь это касается онлайн-банкинга. "Сама по себе система очень надежная, но только если пользоваться ей правильно. Однако мошенники применяют методы социальной инженерии в схемах обмана по телефону и в сообщениях — смс, электронной почте, мессенджерах, и выуживают таким образом конфиденциальные данные у доверчивых и наивных граждан", — пояснил специалист.

Кроме того, большой процент афер приходится на онлайн-оплаты. "Это может быть фишинговый сайт, где вы введете данные, думая, что совершаете покупку, а по факту предоставляете преступникам доступ к своим средствам. Кроме того, если вас просят перевести сумму на карту частному лицу, — это тоже риск. Позже, в лучшем случае, очень сложно будет предъявить претензии по товару, а в худшем — продавец получит деньги и скроется. Ни стульев, ни денег, как говорится", — рассказал Кузьменко.

Полностью отказаться от цифровых благ, которые предлагает технический прогресс, по меньшей мере, странно. "Возможно, конечно, расплачиваться наличными, хранить деньги дома и пользоваться кнопочным телефоном без подключения к Интернету. Но ведь риск лишится средств все равно остается", — отметил он.

Эксперт Роскачества посоветовал повышать уровень своих цифровых компетенций и учиться правильно пользоваться различными электронными услугами.

"Для любых действий на ПК или смартфоне у вас должна быть установлена актуальная антивирусная программа. Совершайте покупки только на известных сайтах и в официальных магазинах. Лучше не пользоваться общественной сетью Wi-Fi при совершении финансовых операций онлайн. Каждые 90 дней обновляйте пароль на всех важных приложениях и сайтах", — перечислил специалист.

Также не стоит сообщать кому-либо конфиденциальные данные — ПИН-коды, пароли, CVC, цифры из СМС-сообщений, резюмировал эксперт.