Эксперт Кузьменко: оплата покупок и банкинг онлайн увеличивают риск стать жертвой мошенников
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Онлайн-сервисы заняли прочное место в нашей жизни: вызов такси, оплата квитанций, меню ресторана по QR-коду. Однако, чем популярнее такие сервисы, тем привлекательнее они для мошенников, охотящихся за деньгами россиян, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
По мнению эксперта, нельзя терять бдительности при использовании онлайн-услуг. В первую очередь это касается онлайн-банкинга. "Сама по себе система очень надежная, но только если пользоваться ей правильно. Однако мошенники применяют методы социальной инженерии в схемах обмана по телефону и в сообщениях — смс, электронной почте, мессенджерах, и выуживают таким образом конфиденциальные данные у доверчивых и наивных граждан", — пояснил специалист.
Кроме того, большой процент афер приходится на онлайн-оплаты. "Это может быть фишинговый сайт, где вы введете данные, думая, что совершаете покупку, а по факту предоставляете преступникам доступ к своим средствам. Кроме того, если вас просят перевести сумму на карту частному лицу, — это тоже риск. Позже, в лучшем случае, очень сложно будет предъявить претензии по товару, а в худшем — продавец получит деньги и скроется. Ни стульев, ни денег, как говорится", — рассказал Кузьменко.
Полностью отказаться от цифровых благ, которые предлагает технический прогресс, по меньшей мере, странно. "Возможно, конечно, расплачиваться наличными, хранить деньги дома и пользоваться кнопочным телефоном без подключения к Интернету. Но ведь риск лишится средств все равно остается", — отметил он.
Эксперт Роскачества посоветовал повышать уровень своих цифровых компетенций и учиться правильно пользоваться различными электронными услугами.
"Для любых действий на ПК или смартфоне у вас должна быть установлена актуальная антивирусная программа. Совершайте покупки только на известных сайтах и в официальных магазинах. Лучше не пользоваться общественной сетью Wi-Fi при совершении финансовых операций онлайн. Каждые 90 дней обновляйте пароль на всех важных приложениях и сайтах", — перечислил специалист.
Также не стоит сообщать кому-либо конфиденциальные данные — ПИН-коды, пароли, CVC, цифры из СМС-сообщений, резюмировал эксперт.
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