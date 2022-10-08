МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Колоссальный внешний долг США не окажет значимого влияния, ведь Федрезерв всегда может напечатать много новых долларов для выплаты по обязательствам. А вот отказ прочих стран от системы расчетов в долларах - если он приобретет масштабный характер — может стать спусковым крючком для начала дефолта "экономики № 1". Кто будет расплачиваться за долги Америки

Минфин США обнародовал рекордные цифры американского госдолга — впервые в истории он превысил 31 триллион долларов на начало октября. Это почти в 8 раз больше, чем было в 1993 году — в последующие без малого 30 лет показатель стабильно рос. Каждый новый лидер США, придя к власти, обещал снизить долговую нагрузку, но по факту этого не происходит.

Госдолг США, как и любой другой страны подразумевает задолженность перед ее кредиторами. Вашингтон одалживает деньги у правительственных структур, например, государственных пенсионных фондов, а также частных лиц, корпораций, муниципалитетов, инвестфондов и других государств.

Не самая значительная часть этих денег идет на поддержание работы правительства — в противном случае ряд структур перестает функционировать, и такие прецеденты уже были. Основное же направлено на покрытие дефицита бюджета и оплату необходимых расходов, таких как оборона, инфраструктура, медицина.

Постоянный рост госдолга происходит из-за все время растущего бюджетного дефицита, проще говоря, страна живет не по доходам. Власти пытаются заткнуть дыру за счет экономии, но это получается не всегда. При этом огромный долг не становится для Америки катастрофой — он номинирован в главной мировой валюте, и ФРС всегда может напечатать доллары для погашения процентов.

"США сложно обанкротить потому, что они могут в неограниченном объеме печатать самые востребованные деньги в мире", — пояснил экономист Егор Клопенко. Ставки по американскому госдолгу, который считается безрисковым, очень низкие, поэтому страна с легкостью его обслуживает.

ПРОБЛЕМ ПОЧТИ НЕ ВИДНО

Никаких видимых проблем американская экономика не испытывает и сейчас — основные показатели в норме. Даже удается снизить дефицит бюджета, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

"При огромных долгах — 130% ВВП, бюджетный дефицит США за 11 месяцев текущего фискального года сократился почти на треть при росте бюджетных поступлений почти на 23% и сокращении бюджетных расходов на 15%", — указала она.

Экономика подпитывается, в том числе, за счет доходов от продажи сланцевого газа: экспорт американского СПГ в Европу вырос в три раза. Благополучно выглядит и американский рынок труда.

К негативным факторам стоит отнести высокую для страны инфляцию — сейчас она превышает 8% годовых, а также рост доходности госбумаг после повышения ставок ФРС. Проще говоря, платить по долгам становится сложнее, но ситуация далека от критической. "Америка ест грязь": китайцы восхитились решением ОПЕК+

Главная угроза американской экономике кроется в другом — не в долгах, а в отказе все большего числа стран производить расчеты в долларах, уверен Клопенко. Пока доллар востребован, Штаты смогут влезать все в новые и новые долги, благо инвесторы с охотой переводят средства в этот актив-убежище. Но по мере того, как он теряет авторитет, возникают все новые проблемы для американской экономики.

ПЛОХАЯ ПРИВЫЧКА

Банкротство США зависит от того, насколько быстрым окажется этот процесс. Пока это воспринимается, как нечто из области фантастика: кто может представить, что Америке не хватит долларов?

Теоретически США, конечно, могут допустить дефолт — формальным поводом для этого является невыполнение долговых обязательств. За время пандемии ФРС напечатала рекордный объем средств за последние десятилетия, и печатный станок по-прежнему исправен. Но сейчас ситуация усугубляется высокой инфляцией, ростом ставок и удорожанием кредитов для экономики. При этом в стране падает потребление, поэтому вскоре она окажется перед выбором — объявлять дефолт или поднимать планку лимита госдолга.

"На сегодняшний день дефолт в США может произойти только при условии, если Конгресс запретит федеральному правительству повышать лимит госдолга", — считает руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Софья Главина.

Однако в случае слома мировой финансовой системы, основанной на гегемонии доллара, желающих приобрести раздутый американский долг будет все меньше. Перестройка экономической модели потребует если не годы, то десятилетия, а платить по счетам придется сейчас. В этом случае вероятность того, что Вашингтон перейдет к "плану Б", который можно выразить поговоркой "кому должен — всем прощаю" возрастет. Ситуация с заморозкой российских активов доказала, что обмануть доверие финансового мира в принципиальном вопросе безопасности сбережений для США ничего не стоит.