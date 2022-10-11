МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Срок уплаты штраф за нарушение ПДД — 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу. Еще 10 дней дается на обжалование, если вы не согласны с наказанием. Если не заплатить вовремя, последуют другие санкции, прежде всего, финансовые, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова. Водителей предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать

Согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, если штраф не был уплачен в срок, возможно увеличение его размера в два раза, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Если протокол о назначении "штрафа за неуплаченный штраф" составлен, и состав административного правонарушения есть, нужно хотя бы свести повторное наказание к штрафу. Рыжкова советует прийти в суд и предоставить подтверждение оплаты, а также сведения, подтверждающие возможность уплатить штраф (сведения о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т.п.) и невозможность назначения наказания в виде ареста или обязательных работ, а также характеристики личности (грамоты, дипломы, медали, благодарности, характеристики с работы, от участкового и от соседей).

Как правило, в большинстве случаев после оплаты штрафа можно направить квитанцию в электронном виде через официальный сайт ГИБДД. В спорных случаях, особенно если речь идет о "штрафе за штраф", можно после оплаты лично предоставить в суд или должностному лицу, вынесшему постановление, оригинал квитанции об оплате. В идеале это должен быть банковский чек, а не справка из интернет-банка.