МОСКВА, 11 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Компании, производящие в Европе пищевую продукцию, столкнулись с серьезными проблемами, вызванными дороговизной природного газа. Грозит ли Европе голодная зима, попытался выяснить "Прайм". США придумали, как "выдоить" Европу ради своей прихоти

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Ведущие мировые пищевые компании готовятся к сложной зиме в условиях крайнего дефицита газа для обеспечения своих заводов в Европе. И это — после сложной двухлетней работы по нивелированию последствий пандемии Covid-19, констатировал Bloomberg.

В связи с этим такие производители продовольствия, как, например, международная корпорация Nestle или менее крупная немецкая компания Dr. Oetker, пытаются сокращать потребление энергии и отказываться от использования природного газа в пользу нефтепродуктов. Чем выше степень переработки конечного продукта, тем больше электроэнергии требуется для его производства, поэтому оценить расходы производителей пищевых полуфабрикатов с учетом дорогого газа сложно.

Ранее сообщалось, что продажи вышеупомянутой Nestle в первом полугодии 2022 года, согласно отчету компании, выросли на 9,1%, до 45,58 млрд швейцарских франков (47,4 млрд долларов). Продажи в Европе увеличились на 2,1%, до 9,3 млрд франков (9,6 млрд долларов).

Однако и себестоимость реализованных товаров корпорации в январе — июне выросла на 14% относительно первого полугодия, заметил Bloomberg.

Теперь и этому пищевому гиганту, и его конкурентам, по-видимому, предстоит в буквальном смысле бороться за выживание на сверхконкурентном энергетическом европейском рынке. И попытки создавать собственные запасы топлива будут далеко не единственной мерой.

НЕФТЬ ВМЕСТО ГАЗА

"Некоторые компании будут лоббировать на уровне правительств свое место в иерархии потребителей энергии, — заявил американскому агентству Уилл Хейллар, глобальный управляющий партнер OC&C Strategy Consultants. — Они также примут меры, чтобы гарантировать поставки, например — установить собственные генераторы".

"Переход с газа на нефть из-за аномального соотношения цен на них давно ожидался", — напоминает главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. Так, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) в четвертом квартале 2022 года и в пертом квартале 2023 года влияние этого перехода на спрос на нефть увеличится на 700 тыс. баррелей в сутки, указывает он. По оценке S&P Global, дополнительный спрос на нефть составит около 500 тыс. баррелей в сутки в третьем квартале 2022 года и более 600 тыс. баррелей в сутки в пертом квартале 2023 года, причем на Европу придется порядка 300 тыс. баррелей в сутки.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин отмечает, что частичный переход Европы с природного газа на дизельное топливо начался еще прошлой зимой. "Если промышленные предприятия хотят оставаться рентабельными на фоне экстремально высоких цен на природный газ, то им приходится приобретать собственные дизельные электрогенераторы, — рассказывает эксперт. — По последним оценкам, в Европе для электрогенерации сжигается до 1 млн баррелей в сутки дизельного топлива".

При этом специалист отмечает, что предыдущей зимой озвучивались, в том числе, предположения, что этот показатель может достигать 2 млн баррелей в сутки. Однако и цены на нефтепродукты были ниже, напоминает он.

МАЗУТОМ И УГЛЕМ

"Если цены на газ будут сверхвысокими, и невозможно будет угольными станциями закрыть имеющуюся потребность, то становится более рентабельно топить мазутом, что еще пару лет назад было представить сложно, — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — То есть во многих странах по-прежнему есть отдельные котельные, электростанции, которые могут использовать мазут в качестве топлива, и поэтому такое возможно". Европа лишилась последнего шанса на спокойную зиму

Кроме того, по словам эксперта, во вторую часть наступающего отопительного сезона природный газ в европейских подземных хранилищах будет заканчиваться, будет физический дефицит, его неоткуда будет брать физически, а весь импорт будет сразу идти на текущее потребление, но и этого не будет хватать. "То есть возникнет дефицит энергии, который можно будет погасить только за счет мазутных энергоблоков, возможно, будут использовать нефтепродукты, ничего фантастического здесь я не вижу", — говорит специалист.

Не исключает он увеличение роли угольной генерации. Даже в Германии, где были чрезвычайно сильны "зеленые" настроения, стали возвращать в эксплуатацию проекты использования угля, в том числе бурого, обращает внимание Юшков. "Конечно, в этой связи возможен возврат к мазуту, — говорит эксперт. — Он при нынешних условиях зачастую становится даже более рентабельным, чем газ. Но опять же надо посмотреть, какие будут цены на нефть". При этом специалист допускает, что в Европе перейдут именно на российский мазут, который, согласно условиям санкций, в ЕС могут закупать до февраля 2023 года.

ВРЕМЕННО И НЕЭФФЕКТИВНО

"Однако мы полагаем, что переход на нефть может замедлиться, так как газ немного подешевел относительно нефти, — делится Кокин из "Открытие Инвестиции". — Сейчас месячный контракт на бирже [ICE, на которой отражаются спотовые цены на хабе] TTF стоит примерно 150 долларов за МВт-ч. При цене месячного контракта Brent 97 долларов за баррель газ сейчас дороже нефти в 2,6 раза. Еще недавно газ стоил более 250 долларов за МВт-ч и был почти в четыре раза дороже нефти. Однако по сравнению с "нормальным" рынком это все равно аномалия. Как правило, газ дешевле нефти на единицу энергии".

Перспектива массового перехода пищевых предприятий Европы с газа на нефтепродукты при любом сценарии вряд ли возможна, уверена управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Это обусловлено довольно ограниченным количеством мощностей в Европе, 15 ГВт с учетом Турции, которые могут использовать нефтепродукты для электрогенерации. "Например, если брать угольные мощности, то таких раз в десять больше, — рассуждает она. — В любом случае, возможно укрепление спроса на нефть, а значит и цены на нее также вырастут".

"Сейчас Brent хоть и стоит меньше 100 долларов за баррель, но может быстро вернуться к максимумам, если перевод с газа на альтернативные энергоресурсы начнет принимать массовый характер", — соглашается Громадин из "БКС Мир инвестиций". — Использование дизельного топлива вместо газа неэффективно и является, скорее, временным способом сохранения производства. Если энергетический кризис будет продолжаться, то все больше предприятий будут закрываться".

Таким образом, следует сделать вывод, что переход европейских производителей пищевой продукции на источники энергии, альтернативные газу, едва ли станет решением проблемы сохранения рентабельности. Более того, вероятнее всего, сравнительный положительный эффект от использования доступных альтернатив — нефтепродуктов и угля — окажется краткосрочным. Многие предприятия, вполне вероятно, окажутся нерентабельными, что повлечет за собой остановку производств одними компаниями и смену региона присутствия другими. А в условиях общей потребительской инфляции такая ситуация представляет серьезную угрозу как для стоимости продуктовой корзины на полках европейских супермаркетов, так и их наличию в принципе.