МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. В России законодательство, согласно которому проводится расчет пенсионного обеспечения граждан, многократно реформировалось. Появились разные названия по сути одного и того же пособия — выплаты от государства людям старшего возраста по окончании трудовой деятельности. На часть этой выплаты могут рассчитывать все, вне зависимости от стажа и самого факта работы, другая определяется этими самыми факторами. Как самому рассчитать будущую пенсию — в материале агентства "Прайм". Кому и когда повысят пенсии. Главные вопросы и ответы

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

Эта выплата состоит из двух частей: страховой и накопительной пенсий. Формула ее подсчета выглядит следующим образом: трудовая пенсия по старости = страховая пенсия + накопительная пенсия.

Как узнать размер будущей страховой пенсии? Для этого необходимо знать продолжительность страхового (то есть трудового) стажа. Сюда входят как отработанные годы, так и социально значимые периоды, например, служба в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми родственниками. Включены и годы проживания с супругом в местах, где не было работы.

Следующий показатель, который учитывается при расчете страховой пенсии, это размер заработной платы до вычета НДФЛ в каждом отработанном календарном году.

Стоит выяснить, в каком году будет осуществляться выход на пенсию: особенно это важно в ситуации, когда человек не собирается выходить на пенсию сразу в 65 или 60 лет для мужчин и женщин соответственно, а намерен заняться этим позже.

В расчете понадобится и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за каждый отработанный год и в сумме — за всю трудовую жизнь, а также стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (СПК) на год выхода на пенсию. На 1 июня текущего 2022 года СПК равен 118,09 рубля.

И последнее, что вам понадобится, это размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, который установлен на год выхода на пенсию, в текущем году это 7 220,74 рубля.

Перечисленные выше данные используются в следующей формуле ПФР: Чьи пенсии пересчитают. Власти разрабатывают новый порядок выплат

СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ),

В этой формуле СП это размер страховой пенсии по старости, ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент, СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента — балла — по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости. ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии, а КвФВ — коэффициент повышения ФВ, который применяется при отсрочке обращения за страховой пенсией.

Посчитаем для примера размер страховой пенсии россиянина, который вышел на пенсию в этом году и чей ИПК равен 40,5.

Его страховая пенсия составит: 40,5 × 118,09 Р + 7220,74 Р = 12 003,385 рубля в месяц.

Что касается накопительной пенсии по старости, то это уже не единицы подсчета, а реально накопленные на счете россиянина деньги. Эти пенсионные накопления- часть пенсионных взносов в фонд (государственный или частный) от работодателя в период с 2002 по 2013 годы. Они и формировали накопления. Напомним, что с 2014 по 2024 год в России действует мораторий на накопительную часть пенсии: все страховые взносы уходят на формирование страховой пенсии. Сейчас накопительная пенсия со взносов работодателя не формируется, однако у тех, кто успел накопить какую-то сумму, она осталась и будет составлять прибавку к страховой пенсии. Для того, чтобы узнать, как накопительная пенсия скажется на ежемесячной выплате, нужно разделить все пенсионные накопления на количество месяцев ожидаемого периода выплаты (в 2022 году он составляет 264 месяца). Узнать сумму накоплений можно в ПФР или НПФ, если было принято решение переводить деньги в негосударственный пенсионных фонд.

Добавим в пример, приведенный выше, пенсионные накопления в сумме 300 тысяч рублей:

40,5 × 118,09 Р + 7220,74 Р+ 300 000/264 = 13 139,74 рубля в месяц.

Если накопительная пенсия не больше 5% от суммы страховой, то получить ее можно единовременно. В нашем примере ежемесячная накопительная пенсия равна 1136 рублям, а страховая больше 12 тысяч. Значит, получить накопительный компонент почти в 10% единовременно нельзя.

ЗНАЧЕНИЕ ИПК

Очень много для ПФР данных о человеке скрывает индивидуальный пенсионный коэффициент. ИПК это число баллов, которое начисляется за каждый отработанный календарный год.

Размер индивидуального коэффициента также считается по формуле:

ИПКобщий = (ИПКс + ИПКн) × К

В этой формуле ИПКс это старый индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма баллов), которая была набрана до 1 января 2015 года.

ИПКн — это новый индивидуальный пенсионный коэффициент, который удалось сформировать после 1 января 2015 года.

К — коэффициент повышения ИПК, он применяется в случае отсрочки обращения за пенсией.

Размер ИПК за один календарный год зависит от суммы взносов, которые были перечислены на индивидуальный счет в ПФР работодателем за сотрудника. Он рассчитывается по формуле:

ИПК = (СВ / НСВ) × 10

СВ это сумма страховых взносов, который платит работодатель за работника, а НСВ — нормативный размер страховых взносов.

Существует максимальный размер страховых взносов: это 16% от максимально облагаемого взносом размера зарплаты. В этом году предельная база по взносам это 1 565 000 рублей. Значит, работодатель максимально может перечислить в ПФР за год 250 400 рублей.

Дополнительные пенсионные баллы дают не за отработанный год, а за социально значимые периоды жизни. Например, служба в армии, уход за инвалидом или пожилым родственником, уход на ребенком-инвалидом, проживание за границей с супругом-дипломатом или в месте, где нет работы, начисляется 1,8 балла. За отпуск по уходу за первым ребенком — 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и последующим — 5,4.