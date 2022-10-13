МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Одновременно с этим решением Вашингтон хочет наказать другого мирового лидера на рынке добычи "черного золота" — Саудовскую Аравию — за решение стран-участников договора ОПЕК+ сократить добычу сырья. По мнению Белого дома, Эр-Рияд поддержал Москву и высказал неуважение Америке. О планах надавить на Россию через "нефтяной потолок" говорилось уже давно и долго, а вот о том, как Соединенные Штаты будут давить на саудитов — в материале агентства "Прайм".

ВЫЗОВ

"Если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости", — заявил накануне в ходе форума "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин.

Эти слова, адресованные странам Запада и в том числе "Большой семерки" (G7), прозвучали ровно через неделю после того, как в рамках соглашения ОПЕК+ страны-добытчики нефти приняли решение сократить добычу в ноябре и декабре этого года на 2 млн баррелей в сутки. Такая договоренность, с большой долей вероятности, не приведет к снижению цен на рынке энергоносителей, которого с нетерпением ждут в Европе и США. Скорее, цены на "черное золото" в ближайшие недели и месяцы будут идти вверх. Такое развитие событий ставит под сомнение усилия действующего президента США Джо Байдена, отчаянно старающегося решить две задачи — добиться снижения цен на бензин на внутреннем рынке США перед промежуточными выборами в конгресс и оказать давление на объемы доходов, поступающих в бюджет России от продажи нефти. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

При этом в самой Саудовской Аравии, имеющей большой авторитет среди стран-экспортеров сырой нефти, решение ОПЕК+ считают чисто экономическим.

УГРОЗЫ И ОПРАВДАНИЯ

Решение сократить добычу нефти вызвала жесткую реакцию Белого дома. Байден пригрозил серьезными последствиями Саудовской Аравии, которая вместе с Россией играет одну из ключевых ролей в альянсе. Раздражение Вашингтона усиливает и то, что в последние месяцы он посылал неоднократные сигналы, побуждавшие Эр-Рияд поступить с точностью до наоборот — заметно нарастить добычу. Однако саудиты за свое решение, отличное от пожеланий американцев, получили обвинение в поддержке России, которая стала объектом притязаний Запада, в том числе в сфере энергетической политики. Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

Заявление Байдена, как заметило агентство Reuters, прозвучало на следующий день после призыва влиятельного сенатора-демократа Боба Менендеса немедленно прекратить любое сотрудничество Ванигтона с Саудовской Аравией. В том числе — в вопросе продажи оружия.

ОЖИДАНИЯ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Одной из наиболее логичных мер, способных повлиять практически весь мировой рынок нефти, может стать попытка пролоббировать в самих США давно дискутируемый среди политиков и в СМИ пакет законов, известный как No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC). Его суть заключается в том, чтобы наделить американский Минюст правом преследовать в судебном порядке страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, "за антитрастовые нарушения". Тема обсуждается уже достаточно давно.

К примеру, экс-президент США Барак Обама, будучи еще только сенатором, активно поддерживал идею NOPEC. Однако заняв кресло президента, отказался от нее. "Он подкрался незаметно": кто погубит экономику США

"Пока шансы на принятие этого закона оцениваем как невысокие, — указала управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. — Больше слов, чем дела. Просто последние действия ОПЕК+ пошли сильно вразрез с планами США, и попытка активировать тему вполне понятна".

Несколько иной позиции придерживается главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин.

"Вероятность принятия этого закона мы оцениваем как более высокую, чем до решения ОПЕК+ о снижении квоты, — отметил эксперт. — Дело не в квоте и не в снижении — оно может оказаться незначительным в силу ряда факторов — но в демонстративной неготовности Саудовской Аравии сотрудничать с G7".

Эффект этого решения, если его примут, зависит от правоприменения, предположил эксперт. Путин заявил об усилении волатильности цен на сырье

"Дело в том, что закон только даст право Министерству юстиции США подать антитрастовый иск против ОПЕК, — рассуждает специалист. — Такой иск будет рассматриваться годами, ОПЕК наймет лучших адвокатов, апелляции дойдут до Верховного суда".

Однако расширение правового инструментария антитрастовых органов США укладывается в тенденцию, которая не может не беспокоить ОПЕК+, считает Кокин. "Это усиление противодействия со стороны покупателей действиям картеля продавцов, — отмечает он. — Сюда можно отнести и "ценовой потолок" на российскую нефть. Угроза серьезная, ведь США вместе с ЕС и другими странами ОЭСР обеспечивают более половины мирового спроса на нефть".

Однако действие такого законодательного пакета будет носить деструктивный характер и сделает рынок нефти еще более волатильным, уверена Крылова из ПСБ.

Но пока этот вопрос остается открытым, США будут пытаться создать законодательные рычаги давления на нефтедобывающие страны.