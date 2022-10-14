МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Энергетическая политика объединенной Европы, представляющей собой основной рынок сбыта углеводородов из России, становится все менее адекватной. "Прайм" обратил внимание на ряд важных событий и заявлений, способных круто повлиять на мировые энергетические рынки уже в ближайшее время. Раз не получилось с Россией: США нашли новую "жертву" на нефтяном рынке

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

Выступление президента страны Владимира Путина на Российской энергетической неделе (РЭН) 12 октября содержало критику в адрес западных стран и их союзников, пытающихся оказывать давление на Москву с помощью различных ограничений на рынках углеводородов. Такая позиция неудивительна: в 2021 году поставки газа из России, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), составили 45% всего импорта в Евросоюз или 40% общего объема потребления — 155 млрд кубометров. Поставки российской нефти составили 27% в общем импорте ЕС, угля — 46%.

Тем любопытнее, что в тот же день на интернет-портале британской Financial Times (FT) появилось интервью с председателем совета директоров и главным исполнительным директором Chevron Майком Виртом. В нем топ-менеджер американского нефтегазового гиганта фактически встал на сторону Владимира Путина как жесткого критика западной энергетической политики.

По словам главы американского концерна, правительства западных стран "удвоили" климатическую повестку, чем усугубили глобальный кризис на рынках нефти и природного газа. И это сделает энергетические рынки "более волатильными, более непредсказуемыми и более хаотичными", заявил Вирт. Он отметил, что несмотря на активное инвестирование в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на протяжении последних 20 лет, около 80% мирового спроса по-прежнему обеспечивается за счет ископаемого топлива. "Реальность такова, что это то, что управляет миром сегодня", — озвучил Вирт свой вывод. Более того, по прогнозу главы Chevron, "оно будет управлять миром завтра, и через 5 лет, и через 10, и через 20".

При этом в мире в целом (включая и Европу) наблюдается сильнейшая нехватка инвестиций в нефтегазовую отрасль. Так, по оценке вице-премьера Александра Новака, которую он озвучил в ходе своего выступления на РЭН 13 октября, инвестиции только в нефтяную отрасль сократились в последние годы с 700 млрд долларов в год до 300 млрд долларов в год из-за продвижения "зеленой" повестки и ослабления спроса на энергоресурсы в связи с пандемией Covid-19.

Прогноз востребованности традиционных и сокращение финансирования энергетики, означает, что отказ Европы от российских энергоресурсов несет существенную угрозу ее энергетической безопасности. Декларируя на протяжении многих лет твердое намерение отказаться от ископаемого топлива в пользу ВИЭ, европейское сообщество в текущем году лишь усугубило свое положение, взяв в текущем году курс на ускорение отказа от импорта нефти, угля и газа из России по политическим мотивам.

ПОВОРОТ НА ВОСТОК И НЕ ТОЛЬКО

В ходе выступления 12 октября на РЭН российский президент в очередной раз твердо заверил, что отечественные углеводороды не будут экспортироваться в страны, которые попытаются приобретать их по искусственно заниженным ценам. И непохоже, что позиция главы государства вызывает хотя бы намеки на непонимание в нефтегазовой отрасли или в российском обществе. Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

А это может означать лишь одно: изменение основного направления экспортных углеводородных потоков из России с Запада на Восток.

Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления 12 октября на пленарном заседании РЭН сообщил, что "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России. В результате появится возможность увеличить объемы потребления газа промышленными предприятиями на востоке страны и ускорить темпы газификации в этих регионах. Нетрудно понять: в итоге станет проще, в том числе, наладить крупномасштабный трубопроводный экспорт "голубого топлива" в восточном направлении, в первую очередь — в Китай в рамках перспективного проекта "Сила Сибири — 2" (то есть будет сделан еще один решительный шаг в направлении отказа России от европейского рынка газа).

Россия в ближайшее время начнет Строительство этого газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год, подтвердил 12 октября Владимир Путин.

Еще более мощным сигналом, который выглядит как очередной вызов амбициям "коллективного запада" во главе с США на углеводородных рынках, стало озвученное 13 октября предложение российского лидера президенту Турции Реджепу Эрдогану создать в его стране газовый "хаб" который неизбежно станет альтернативой действующему в Нидерландах Title Transfer Facility (TTF). Его появление позволяло бы, в том числе, создать прозрачную и надежную альтернативу механизмам искусственного сдерживания цен на природный газ, что активно лоббируют Вашингтон и Брюссель. Независимо от того, будет ли реализован этот замысел и когда, предложение Путина — это явное свидетельство отказа России соглашаться с правилами игры на рынке газа, которые ей навязывает Запад. Также очевидна политика Москвы по перенаправлению основных энергетических потоков с Запада на Восток.

Если учитывать прогноз главы Chevron о невозможности отказа от ископаемых углеводородов в ближайшие 20 лет, это означает необходимость поиска источников углеводородов, альтернативных российским. Но Европе найти их в условиях сильнейшего дефицита на рынках углеводородов и огромной нехватки инвестиций в нефтегазовая отрасль будет просто негде. Либо европейская элита в конечном итоге пересмотрит свою энергетическую политику, либо наметившиеся экономические проблемы ЕС и Великобритании вырастут до масштабов, способных обернуться экономическим крахом.