Аналитик Васильев: переход на расчеты в нацвалютах может подорвать гегемонию доллара
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Главной тенденцией на валютном рынке в ближайшие месяцы останется быстрое снижение значимости доллара и евро в российской экономике и финансовой системе, а также возрастающая роль рубля и валют дружественных стран. В перспективе эти страны могут создать собственные сырьевые биржи и независимую от Запада финансовую систему, что подорвет гегемонию доллара, пояснил агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
Он напомнил, что правительство России поставило задачу увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в два раза к 2025 году — с прошлогодних 19,5% до 40%. При этом использование дружественных валют должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, 60% внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах.
"Мы уже видим первые результаты — в торговле с Китаем Россия постепенно переходит на рубли и юани, в торговле с Индией — на рубли и рупии, с Турцией — на рубли и лиры", — подчеркнул эксперт. В свою очередь, Китай, по его словам, активно продвигает торговлю в юанях и продает гособлигации США (после ареста валютных резервов РФ и обострения отношений с США из-за Тайваня).
"Следующим шагом могут стать создание Россией, Китаем и союзниками своих сырьевых бирж со своими котировками в национальных валютах, а также развитие независимой от Запада инфраструктуры финансового рынка", — считает Васильев.
Эти тенденции подрывают позиции доллара как главной валюты мира. Глобальная сила доллара во многом основана на том, что большинство сырьевых товаров в мире — нефть, газ, металлы, продовольствие — выражено в долларах. Чем больше стран будет уходить от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика и финансовая система будут переходить от доллароцентричной к многополярной.
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