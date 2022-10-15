МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Главной тенденцией на валютном рынке в ближайшие месяцы останется быстрое снижение значимости доллара и евро в российской экономике и финансовой системе, а также возрастающая роль рубля и валют дружественных стран. В перспективе эти страны могут создать собственные сырьевые биржи и независимую от Запада финансовую систему, что подорвет гегемонию доллара, пояснил агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. Аналитик объяснил, почему "советский" курс рубля не воскреснет

Он напомнил, что правительство России поставило задачу увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в два раза к 2025 году — с прошлогодних 19,5% до 40%. При этом использование дружественных валют должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, 60% внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах.

"Мы уже видим первые результаты — в торговле с Китаем Россия постепенно переходит на рубли и юани, в торговле с Индией — на рубли и рупии, с Турцией — на рубли и лиры", — подчеркнул эксперт. В свою очередь, Китай, по его словам, активно продвигает торговлю в юанях и продает гособлигации США (после ареста валютных резервов РФ и обострения отношений с США из-за Тайваня).

"Следующим шагом могут стать создание Россией, Китаем и союзниками своих сырьевых бирж со своими котировками в национальных валютах, а также развитие независимой от Запада инфраструктуры финансового рынка", — считает Васильев.

Эти тенденции подрывают позиции доллара как главной валюты мира. Глобальная сила доллара во многом основана на том, что большинство сырьевых товаров в мире — нефть, газ, металлы, продовольствие — выражено в долларах. Чем больше стран будет уходить от доллара в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика и финансовая система будут переходить от доллароцентричной к многополярной.