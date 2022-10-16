МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В ближайшее время на российских дорогах появятся два новых знака, они касаются мест зарядки электромобилей и ограничений в отношении автобусов. Помимо этого в правилах дорожного движения (ПДД) пропишут ограничения для пользователей электросамокатов и других аналогичных средств передвижения, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Водителям объяснили, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Популярность электротранспорта постоянно растет и такого транспорта становится все больше. В пределах города — это надежные и экономичные средства передвижения, у которых есть одна проблема — отсутствие или малое количество специальных заправочных станций.

"По этой причине возникла необходимость введения специального знака, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться. Использовать для этих целей классический знак, указывающий на обычную заправку, нецелесообразно", — объясняет юрист.

Узнать символ будет нетрудно. На нем изображена колонка, под которой — электрокабель. По мнению Редина, это позволит быстро сориентироваться и отличить его от других обозначений.

Знак "движение автобусов запрещено" не будет распространяться на маршрутный транспорт, под ограничения попадут только частные поездки. Вводится этот знак для того, чтобы некоторые участки дорожной сети были разгружены. Водителям личного транспорта придется искать обходные пути.

Из других интересных знаков для водителей эксперт отметил то, что платная парковка дополнительно обозначается монетой.

Изменения в ПДД производятся регулярно. Они необходимы для отражений новой действительности, корректировки законодательной базы. "Водители должны воспринимать их обыденно, но обязательно учитывать их при использовании автомашин. В противном случае возможны чрезвычайные ситуации и аварии, а также применение к нарушителям штрафных санкций", — заключает юрист.