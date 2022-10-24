МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Любой способ взаимодействия смартфона с внешней средой или другим устройством создает дополнительные угрозы информационной безопасности, потенциально опасно даже Bluetooth-соединение, рассказал агентству "Прайм" директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев. Россиян предупредили о вирусе, скрывающемся в расширениях для WhatsApp

По его словам, существует возможность перехвата или подмены злоумышленниками передаваемой по Bluetooth информации. "Такая атака возможна только при условии активного Bluetooth-подключения. Если интерфейс неактивен, то она невозможна", — уточняет он.

Кроме того, если устройство злоумышленника подключается к атакуемому устройству, то такое подключение позволяет направлять на смартфон управляющие команды. И тогда возможные угрозы "ограничиваются только фантазией и компетенцией нарушителя". Однако такая атака возможна только после добавления Bluetooth-устройства нарушителя в список доверенных лиц "на целевом устройстве".

"Также Bluetooth-соединение может быть использовано для приема и запуска на атакуемом устройстве вредоносного программного обеспечения. Но для этого необходимо подтверждение от владельца смартфона приема файла и его запуск", — поясняет Кубарев.

При этом, как подчеркивает специалист, все атаки с использованием Bluetooth-соединения ограничены радиусом его действия, а он "сравнительно небольшой" — около 10 метров. То есть для осуществления атаки нарушитель должен находиться в непосредственной близости от интересующего его устройства. Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников в сети

Кроме того, для осуществления большинства таких атак необходимо подтверждение владельца смартфона.

"Поэтому более перспективными, с точки зрения злоумышленника, выглядят нападения другого типа — передача на устройство вредоносного программного обеспечения при помощи мессенджеров, электронной почты, получение при помощи социальной инженерии идентификационных и аутентификационных данных от ресурсов, содержащих информацию, подлежащую защите, получение доступа к облачным хранилищам, содержащим информацию с целевого устройства", — полагает специалист.

По мнению Кубарева, рецепт борьбы с атаками через Bluetooth прост — бдительность и осторожность. Он советует внимательно относиться к подключению внешних устройств к целевому устройству, не разрешать подключения подозрительных и незнакомых устройств, отключать интерфейс Bluetooth, когда нет необходимости его применения, не передавать по этому соединению чувствительную информацию, которую надо защищать, не принимать подозрительные файлы и ни в коем случае их не запускать.